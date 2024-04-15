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Haberler Yaşam Gelmiş geçmiş en doğurgan anne! 16 ikiz, 7 üçüz, 4 tane dördüz... Rekorunu kimse kıramadı
Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 11:43

Gelmiş geçmiş en doğurgan anne! 16 ikiz, 7 üçüz, 4 tane dördüz... Rekorunu kimse kıramadı

Guinness Rekorlar Kitabı her bir sayfasıyla dikkat çekiyor. Dünyanın en doğurgan kadını da kitabın en çok şaşırtan maddeleri arasında. Rus kökenli Feodor Vassilyev ve Valentina Vasilyeva çiftinin tam 69 çocuğu oldu. Resmi kayıtlara göre 27 kez doğum yapan kadının ikiz, üçüz ve dördüzleri var.

Gelmiş geçmiş en doğurgan anne! 16 ikiz, 7 üçüz, 4 tane dördüz... Rekorunu kimse kıramadı

1800'lü yıllara dayanan hikayede bir anneden doğan ve resmi olarak kaydedilen 69 çocuk ile en doğurgan kadın unvanını Vasilyeva taşıyor. Kadının adı konusunda çeşitli şüpheler olsa da 1707–1782 yılları arasında yaşamış Feodor Vassilyev'in ilk karısı olduğu biliniyor.

Gelmiş geçmiş en doğurgan anne! 16 ikiz, 7 üçüz, 4 tane dördüz... Rekorunu kimse kıramadı

Tam 16 ikiz, 7 üçüz, 4 dördüz çocuk doğuran ve 27 kez doğum yapan Rus kökenli annenin resmi kayıtları her doğumda Nikolsk Manastırı tarafından Moskova'ya bildirildi.

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Gelmiş geçmiş en doğurgan anne! 16 ikiz, 7 üçüz, 4 tane dördüz... Rekorunu kimse kıramadı

76 yaşında öldüğüne dair iddiaların olduğu dünyanın en doğurgan kadınıyla ilgili resmi belgelerde doğurduğu bazı çocukların hayatta kalmayı başaramadığı yazıyor.

Gelmiş geçmiş en doğurgan anne! 16 ikiz, 7 üçüz, 4 tane dördüz... Rekorunu kimse kıramadı

Hikayenin dikkat çeken bir diğer kısmı ise baba Feodor Vassilyev'in ikinci evliliği.

Gelmiş geçmiş en doğurgan anne! 16 ikiz, 7 üçüz, 4 tane dördüz... Rekorunu kimse kıramadı

İlk evliliğinden 69 çocuğu olan adam ikinci evliliğinde de 18 çocuğun babası oldu. 1834'te bir yazar babayla ilgili şunları kaydetti:

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