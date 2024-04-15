Haberler
Yaşam
Gelmiş geçmiş en doğurgan anne! 16 ikiz, 7 üçüz, 4 tane dördüz... Rekorunu kimse kıramadı
Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
11:43
Gelmiş geçmiş en doğurgan anne! 16 ikiz, 7 üçüz, 4 tane dördüz... Rekorunu kimse kıramadı
Guinness Rekorlar Kitabı her bir sayfasıyla dikkat çekiyor. Dünyanın en doğurgan kadını da kitabın en çok şaşırtan maddeleri arasında. Rus kökenli Feodor Vassilyev ve Valentina Vasilyeva çiftinin tam 69 çocuğu oldu. Resmi kayıtlara göre 27 kez doğum yapan kadının ikiz, üçüz ve dördüzleri var.