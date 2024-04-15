Gelmiş geçmiş en doğurgan anne! 16 ikiz, 7 üçüz, 4 tane dördüz... Rekorunu kimse kıramadı

1800'lü yıllara dayanan hikayede bir anneden doğan ve resmi olarak kaydedilen 69 çocuk ile en doğurgan kadın unvanını Vasilyeva taşıyor. Kadının adı konusunda çeşitli şüpheler olsa da 1707–1782 yılları arasında yaşamış Feodor Vassilyev'in ilk karısı olduğu biliniyor.