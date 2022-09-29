Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. bölüm full izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm full HD kesintisiz tek parça izle

Najat, Osman'ın cesedini bulduktan sonra peşindeki kızı koruyan tehlikeli birilerinin varlığından şüphelenmeye başlar. Kızı ne kadar çabuk bulursa tehlikeyi de o kadar çabuk ortadan kaldıracağını düşünürken Songül'ü hiç beklenmediği bir yerde görür.