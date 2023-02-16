Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu, neden yok? 16 Şubat Show TV yayın akışı ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

10 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası ülke genelinde milli yas ilan edildi. Felaketin 11. Gününe girilirken geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Bu noktada Perşembe akşamları yayınlanan Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Ertan Saban ve Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı?'' soruları 16 Şubat Show TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün var mı, neden yok? İşte, yeni bölüm tarihi ve saati...