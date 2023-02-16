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Haberler Yaşam Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu, neden yok? 16 Şubat Show TV yayın akışı ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 16.02.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 13:42

Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu, neden yok? 16 Şubat Show TV yayın akışı ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

10 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası ülke genelinde milli yas ilan edildi. Felaketin 11. Gününe girilirken geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Bu noktada Perşembe akşamları yayınlanan Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Ertan Saban ve Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı?'' soruları 16 Şubat Show TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün var mı, neden yok? İşte, yeni bölüm tarihi ve saati...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu, neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat 2023 Show TV yayın akışı

Show TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ertan Saban, Devrim Özkan, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimleri buluşturan dizi, bu hafta da Show TV yayın akışı içerisinde yer almadı. Dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceğini merak eden seyirciler, Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu, neden yok sorusuna yanıt arıyor. Deprem faciası nedeniyle diziler kanalların yayın akışlarından çıkarılmıştı. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün var mı, neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? İşte, 16 Şubat 2023 Star TV yayın akışı…

Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu, neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat 2023 Show TV yayın akışı

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

16 Şubat 2023 Perşembe tarihli Show TV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarını anbean kamuoyuna aktaran kanallarda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu, neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat 2023 Show TV yayın akışı

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım şirketi ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak çekimlerin başladığı biliniyor. Buna göre, dizinin 29. Yeni bölümünün 23 Şubat 2023 Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu, neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat 2023 Show TV yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI | 16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE

12.00 Habertürk Ortak Yayın

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Zor Oyun

21.30 Tehlikeli Görev

23.00 Zor Oyun

Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu, neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat 2023 Show TV yayın akışı

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıvanç'ın Sadi ve Songül'den istediği yardım sonunda Payaslılar işin peşine düşer. Diğer taraftan ablasının kaçırıldığını öğrenen Mert bu durumdan Kıvanç'ı sorumlu tutarken ikilinin arasını bulmak da Sadi'ye kalır.

Yalnızlıktan dolayı iyice dağıtan ve kendini eğlenceye veren Gizem'in okul devamsızlığı hocalarından sonra hem Araz'ın hem de Mert'in dikkatini çeker. Araz, Gizem'i bulduğu yerde tanıdık bir simayla kavga çıkarırken Gizem ve Araz'ı eve girerken gören Mert ise hayal kırıklığı yaşar.

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