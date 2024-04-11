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Genç adam WhatsApp'tan sevgilisine o mesajı attı! Başına gelmeyen kalmadı
Giriş Tarihi: 11.04.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
12:19
Genç adam WhatsApp'tan sevgilisine o mesajı attı! Başına gelmeyen kalmadı
WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden atılan bazı mesajlar, X, Instagram ve TikTok vb. platformlarda paylaşılması durumunda milyonlarca etkileşim alıyor. Bir gencin sevgilisine attığı mesaj da sosyal medyada paylaşıldı ve görüntülenme rekoru kırdı. İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları...