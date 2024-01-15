Haberler
Yaşam
Genç kadın hakimi öldürdü: Google aramaları şoke etti!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
09:49
Genç kadın hakimi öldürdü: Google aramaları şoke etti!
Hakim Necmi Arslan'ı bıçakla darp edip kızgın yağ dökerek öldürdüğü iddia edilen ve saldırının ardından camdan atlayarak intihar eden Hande Arslan hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Hande Arslan'ın psikiyatrik tedavi gördüğü, telefonunda "yakında öleceğini hissetmek, stresten kaynaklanan istemsiz hareketler" şeklinde adeta cinayetin şifrelerini veren aramalar yaptığı ve eşinin üzerine kızgın yağ dökmediği ancak eşini sırtından bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. İşte vahşetin detayları