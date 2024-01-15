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Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 09:49

Genç kadın hakimi öldürdü: Google aramaları şoke etti!

Hakim Necmi Arslan'ı bıçakla darp edip kızgın yağ dökerek öldürdüğü iddia edilen ve saldırının ardından camdan atlayarak intihar eden Hande Arslan hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Hande Arslan'ın psikiyatrik tedavi gördüğü, telefonunda "yakında öleceğini hissetmek, stresten kaynaklanan istemsiz hareketler" şeklinde adeta cinayetin şifrelerini veren aramalar yaptığı ve eşinin üzerine kızgın yağ dökmediği ancak eşini sırtından bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. İşte vahşetin detayları

ARZU KAYA
Genç kadın hakimi öldürdü: Google aramaları şoke etti!

İstanbul Kadıköy'de eşi Hande Arslan (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen hakim Necmi Arslan'ın (54) cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Korkunç olay 31 Mart 2023 günü İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Sabah 11.30 sıralarında emniyete yüksekten düşme ihbarı yapıldı. Düşen kişinin İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli hakim Necmi Arslan'ın eşi Hande Arslan olduğunun tespit edilmesi üzerine 3. katta bulunan evine çilingir ile girildi. Kapının ise içeriden kilitli olduğu tespit edildi.

Genç kadın hakimi öldürdü: Google aramaları şoke etti!

SIRTINDAN BIÇAKLANMIŞ
Ekipler yatak odasına baktıklarında Necmi Arslan'ın yatakta sırtından bıçaklanmış şekilde, ters çevrili vaziyette yattığını ve hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Hemen yanında ise yağ dolu bir tencere bulundu. Hande Arslan'ın ise cinayet sonrası intihar amacıyla atladığı değerlendirildi ve sürgülü camın aralık olduğu tespit edildi.

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Genç kadın hakimi öldürdü: Google aramaları şoke etti!

KAMERA KAYITLARI İNTİHARI KANITLADI
Hande Arslan'ın eși Necmi Arslan'ı bıçakla öldürüp camdan atlayarak intihar ettiği şüphesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kasten öldürme" suçundan soruşturmaya başlandı. Komşular ve sabah 8 sularında Hande Arslan'ı en son gören kişi olan ağabeyi ise şüpheli bir duruma rastlamadıklarını söyledi. İncelenen kamera kayıtları ise Hande Arslan'ın sabah 10 sularında camdan atladığını ortaya koydu.

Genç kadın hakimi öldürdü: Google aramaları şoke etti!

KIZGIN YAĞ DÖKMEMİŞ
Otopsi raporunda hakim Arslan'ın ölüm nedeni, kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç kanama olarak belirtilirken ölümünde kızgın yağın rol oynamadığı belirtildi. Hande Arslan'ın ise genel beden travmasına bağlı kemik kırıklarıyla birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama olarak aktarıldı.

Genç kadın hakimi öldürdü: Google aramaları şoke etti!

CEP TELEFONUNDA İLGİNÇ ARAMALAR
Soruşturma kapsamında Arslan ailesinin HTS kayıtları ve banka dökümleri de incelendi. Şüpheli bir iletişim ve para akışı tespit edilemedi. Hande Arslan'ın bir süre Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve 'yineleyen psikotik belirtili ağır depresif nöbet' olarak tanı konulduğu öğrenildi.

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