Genç kadın hakimi öldürdü: Google aramaları şoke etti!

SIRTINDAN BIÇAKLANMIŞ

Ekipler yatak odasına baktıklarında Necmi Arslan'ın yatakta sırtından bıçaklanmış şekilde, ters çevrili vaziyette yattığını ve hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Hemen yanında ise yağ dolu bir tencere bulundu. Hande Arslan'ın ise cinayet sonrası intihar amacıyla atladığı değerlendirildi ve sürgülü camın aralık olduğu tespit edildi.