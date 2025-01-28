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Genç kadına medyum tuzağı: ‘İblisin oğluyum’ dedi yaptıklarından sonra beyninden vurulmuşa döndü
Giriş Tarihi: 28.01.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
15:17
Genç kadına medyum tuzağı: ‘İblisin oğluyum’ dedi yaptıklarından sonra beyninden vurulmuşa döndü
31 yaşındaki Adile D. sosyal medya üzerinden ulaştığı kişiye fal baktırmak isterken büyük bir tehdit ve şantaj çarkının içine düştü. Kendini medyum olarak tanıtan şüpheli, kadını büyü ile korkutarak para istedi. Bununla da yetinmedi, musallat oldu. "İblisin oğluyum, tüm hayatın benim elimde" diyerek...