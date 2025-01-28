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Genç kadına medyum tuzağı: ‘İblisin oğluyum’ diyerek öyle şeyler yaptı ki! Beyninden vurulmuşa döndü
Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
10:06
Genç kadına medyum tuzağı: ‘İblisin oğluyum’ diyerek öyle şeyler yaptı ki! Beyninden vurulmuşa döndü
İstanbul'da oturan 31 yaşındaki Adile D. sosyal medya üzerinden ulaştığı kişiye fal baktırmak isterken büyük bir tehdit ve şantaj çarkının içine düştü. Kendini medyum olarak tanıtan şüpheli, kadını büyü ile korkutarak para istedi. Bununla da yetinmedi, musallat oldu. "İblisin oğluyum, tüm hayatın benim elimde" diyerek ailesiyle ve ölümle tehdit etti. Yaşadıkları karşısında çaresiz duruma düşürdüğü Adile D'den 20 bin lira para istedi. Kadının savcılığa gitmesiyle şüpheli Mehmet Ş.'nin daha önce de aynı suçtan yargılanıp mahkumiyet aldığı ortaya çıktı. Şüpheli şahıs hakkında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı...