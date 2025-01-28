Genç kadına medyum tuzağı: ‘İblisin oğluyum’ diyerek öyle şeyler yaptı ki! Beyninden vurulmuşa döndü

"İBLİSİN OĞLUYUM" TEHDİTLERİYLE PARA İSTEDİ

Bu tehditlerden sonra iyice korkan genç kadın, telefon numarasındaki engeli kaldırdı ancak tehditler daha da arttı. Sözde medyum Adile D.'ye, "Beni bir daha engellersen annenin yanına gideceğim, iş yerini basacağım, benim dinim yok, ben iblisin oğluyum, anne karnındaki çocuğun canını ben alırım" şeklinde korkutucu mesajlar göndererek 20 bin lira daha istedi.

DAHA ÖNCE DE AYNI SUÇTAN YARGILANMIŞ

Adile D.'nin numarayı tekrar engellemesi üzerine genç kadın adına sahte Instagram hesapları açıldı, bu hesaplardan annesine mesajlar atıldı. Bunun üzerine soluğu savcılıkta alan Adile D., yaşadıklarını anlatarak şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada savcılık, şüpheli Mehmet Ş.(31)'nin daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğunu tespit etti. İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önce yargılanan şüphelinin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan mahkumiyet aldığı ortaya çıktı.