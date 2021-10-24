Genç kızdan şok iddia: Annemi babam öldürdü!

Tartışma kavgaya dönüştü. 18 ve 14 yaşındaki çocuklar, annelerinin babaları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü öne sürdü. Büşra C, amcasının eşinin durumu kolluk kuvvetlerine haber verilmeden önce eve gelerek, kendilerini yalan ifade vermeleri gerektiği yönünde konuştuğunu iddia etti.
Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özlem C. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özlem C'nin hayatını kaybetmesinin ardından Sezgin C ve kızları Elif Azra C, Büşra C karakolda ifade verdi. 28 Eylül'de Sezgin C serbest bırakıldı. 18 yaşındaki Elif Azra C. "Benim annem ölürken acı çekti. Adalete bak, babamı serbest bıraktılar. Benim anlamadığım babamın parmak izi bıçakta çıktı, niye serbest bıraktılar?' diye konuştu. 2 kız kardeş babalarının evinde kalmak istemediklerini söyleyerek Ardahan'da yaşayan teyzelerinin evine yerleşti.