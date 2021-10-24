Genç kızdan şok iddia: Annemi babam öldürdü!

Özlem C'nin ağabeyi Harun Kulu "Kız kardeşim evliliğinin her günü hemen hemen şiddet ve küfürlere maruz kaldı. Ben ayrılmasını söyledim. Kız kardeşim çocukları için boşanmadı. Ben Sezgin C. Özlem'i dövdüğünde yakasına yapışırdım o da bana 'Ben kabadayıyım, ben yiğitim' diyerek dövmeye devam etti. Kız kardeşim hep çocukları düşünerek Sezgin'den boşanmadı. 27 Eylül sabahı, sofra hazırlarken Sezgin ile tartışıyor. Sezgin Özlem'e küfür ediyor, kız kardeşim de eline kaşıkla vurmuş. Sezgin C 'Vay sen bana nasıl vurursun? Karım nasıl bana kaşıkla vurur?' diyerek kalkıp mutfaktan bıçağı almış koridorda bıçaklamış" dedi.