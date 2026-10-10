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Giriş Tarihi: 10.10.2026 08:05 Güncelleme Tarihi: 10.10.2026 08:09

Gençlerin verdiği 10 sinyale dikkat! Derin ve duygusal bir krizin habercisi olabilir

Uzmanlar, gençlerde ani öfke, sosyal izolasyon, okul reddi ve rutin değişiklikleri gibi davranış değişimlerinin, şiddet eğiliminin veya derin bir duygusal krizin habercisi olabileceği konusunda aileleri uyarıyor.

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Rana BÜYÜKTAŞ
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Gençlerin verdiği 10 sinyale dikkat! Derin ve duygusal bir krizin habercisi olabilir

Son dönemde gündeme gelen okul saldırıları, ailelerin çocuklarında hangi davranış değişikliklerini ciddiye alması gerektiği sorusunu da gündeme taşıdı. Her öfke, içe kapanma veya akran çatışması şiddet riski anlamına gelmezken, daha önce görülmeyen, belirgin ve süreklilik gösteren değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Gençlerin verdiği 10 sinyale dikkat! Derin ve duygusal bir krizin habercisi olabilir

Şiddet ve silah içerikli oyun, video veya sosyal medya paylaşımlarına ilgi göstermek, tek başına çocuğun şiddete başvuracağı anlamına gelmiyor. İçeriğin çocuğun yaşına uygun olup olmadığı ve çocuğun nasıl etkilendiğinin değerlendirilmesi önemli.

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Gençlerin verdiği 10 sinyale dikkat! Derin ve duygusal bir krizin habercisi olabilir

Ailelerin yalnızca hangi oyunların oynandığını veya hangi videoların izlendiğini sormak yerine çocuğun gördüğü içerik hakkında ne düşündüğünü ve nasıl hissettiğini anlamaya yönelik sorular sorması öneriliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Gençlerin verdiği 10 sinyale dikkat! Derin ve duygusal bir krizin habercisi olabilir

ŞİDDET EĞİLİMİNİN BELİRTİLERİ

Şiddet eğilimi gösteren çocuklarda ailelerin dikkat etmesi gerekenler:

YOĞUN ÖFKE: Kontrol edilemeyen ani öfke patlamaları yaşanır.

TEHDİTKAR SÖYLEMLER: Çevreye yönelik sürekli tehdit edici konuşmalar yapılır.

SOSYAL İZOLASYON: Aileden ve arkadaşlardan tamamen uzaklaşıp içine kapanılır.

DERİN UMUTSUZLUK: Sürekli değersizlik hissi ve çaresizlik cümleleri kurulur.

Gençlerin verdiği 10 sinyale dikkat! Derin ve duygusal bir krizin habercisi olabilir

OKUL REDDİ: Okula gitmek istemez ve ders başarısı aniden düşer.

DÜZEN BOZUKLUĞU: Uyku ve yeme alışkanlıklarında değişimler görülür.

İLGİ KAYBI: Eskiden keyif alınan hobilere karşı ilgi tamamen biter.

DOĞRU ANALİZ: Belirtiler çocuğun yaşı ve yaşam koşullarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Gençlerin verdiği 10 sinyale dikkat! Derin ve duygusal bir krizin habercisi olabilir

ANNE BABALARA HAYATİ ÖNERİLER

Uzmanlar çocukların psikolojik sağlığı ve güvenliği için yapılması gerekenleri sıraladı:

ETİKET KOYMAYIN: Çocukları tek bir davranışla "tehlikeli" diye damgalamayın.

TEHDİTLERİ CİDDİYE ALIN: Belirli bir kişi veya mekâna yönelik tehditleri göz ardı etmeyin.

GÜVENLİĞİ SAĞLAYIN: Önceliği her zaman çocuğun ve çevrenin güvenliğine verin.

SİLAHLARI GİZLEYİN: Evdeki tehlikeli araçlara çocukların erişimini engelleyin.

HEMEN YARGILAMAYIN: Suçlamak yerine açık uçlu sorularla konuşmasını sağlayın.

OKULLA GÖRÜŞÜN: Sürekli davranış değişikliklerinde öğretmenleri sürece dahil edin.

UZMANA BAŞVURUN: Zarar verme ihtimali varsa yetkili birimlerden destek alın.

ARKADAŞLARINI TAKİP EDİN: Çocuğun akran ilişkilerini yakından izleyin.

ZORBALIĞA DİKKAT EDİN: Dışlanma ve sosyal izolasyonun duygusal durumunu etkilediğini unutmayın.

İSYANI DİNLEYİN: "Herkesten nefret ediyorum" gibi sürekli tekrarlanan sözleri anlamaya çalışın.

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