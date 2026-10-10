Gençlerin verdiği 10 sinyale dikkat! Derin ve duygusal bir krizin habercisi olabilir

ANNE BABALARA HAYATİ ÖNERİLER
Uzmanlar çocukların psikolojik sağlığı ve güvenliği için yapılması gerekenleri sıraladı:
ETİKET KOYMAYIN: Çocukları tek bir davranışla "tehlikeli" diye damgalamayın.
TEHDİTLERİ CİDDİYE ALIN: Belirli bir kişi veya mekâna yönelik tehditleri göz ardı etmeyin.
GÜVENLİĞİ SAĞLAYIN: Önceliği her zaman çocuğun ve çevrenin güvenliğine verin.
SİLAHLARI GİZLEYİN: Evdeki tehlikeli araçlara çocukların erişimini engelleyin.
HEMEN YARGILAMAYIN: Suçlamak yerine açık uçlu sorularla konuşmasını sağlayın.
OKULLA GÖRÜŞÜN: Sürekli davranış değişikliklerinde öğretmenleri sürece dahil edin.
UZMANA BAŞVURUN: Zarar verme ihtimali varsa yetkili birimlerden destek alın.
ARKADAŞLARINI TAKİP EDİN: Çocuğun akran ilişkilerini yakından izleyin.
ZORBALIĞA DİKKAT EDİN: Dışlanma ve sosyal izolasyonun duygusal durumunu etkilediğini unutmayın.
İSYANI DİNLEYİN: "Herkesten nefret ediyorum" gibi sürekli tekrarlanan sözleri anlamaya çalışın.