Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS prim borcu affı çıktı mı, kimleri kapsıyor?

GSS BORCU NE ZAMAN SİLİNECEK?

GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik bir düzenleme yapılması planlanıyor. Bu düzenleme ile, 1 Ocak 2015 öncesine ait ve ödenmeyen GSS prim borçlarıyla ilgili olarak, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ek alacaklar da dahil olmak üzere tüm tahsilat işlemlerinden vazgeçilecektir.