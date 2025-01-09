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Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS prim borcu affı çıktı mı, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
15:39
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS prim borcu affı çıktı mı, kimleri kapsıyor?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının silinmesiyle ilgili beklenen düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle daha da netleşti. 1 Ocak 2015 öncesindeki döneme ait ve henüz ödenmemiş GSS prim borçları tamamen silinecek. GSS borcu olan vatandaşlar, bu af düzenlemesinden nasıl yararlanabileceklerini ve affın ne zaman yürürlüğe gireceğini araştırmaya devam ediyor. Peki, GSS prim borcu silindi mi, ne zaman silinecek, aftan kimler yararlanabilir?