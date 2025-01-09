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Giriş Tarihi: 09.01.2025 15:39 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:39

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS prim borcu affı çıktı mı, kimleri kapsıyor?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının silinmesiyle ilgili beklenen düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle daha da netleşti. 1 Ocak 2015 öncesindeki döneme ait ve henüz ödenmemiş GSS prim borçları tamamen silinecek. GSS borcu olan vatandaşlar, bu af düzenlemesinden nasıl yararlanabileceklerini ve affın ne zaman yürürlüğe gireceğini araştırmaya devam ediyor. Peki, GSS prim borcu silindi mi, ne zaman silinecek, aftan kimler yararlanabilir?

Genel Sağlık Sigortası GSS borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS prim borcu affı çıktı mı, kimleri kapsıyor?

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yer alıyor. 27 Aralık'ta, 2015 yılı öncesine ait Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesine dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, GSS borçları silindi mi, ne zaman silinecek, kimleri kapsıyor? İşte, ayrıntılar...

Genel Sağlık Sigortası GSS borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS prim borcu affı çıktı mı, kimleri kapsıyor?

GSS PRİM BORCU DÜZENLEMESİ YASALAŞTI
TBMM'de Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeye gidiliyor. Hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.

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Genel Sağlık Sigortası GSS borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS prim borcu affı çıktı mı, kimleri kapsıyor?

BAKAN IŞIKHAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Kanun Teklifi; sosyal devlet ilkesinin gereği olarak gördüğümüz sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın eşit sosyal güvenlikten faydalanması adına önemli düzenlemeler içermektedir.

Süreç boyunca emeği olan ve destek veren tüm Milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

Genel Sağlık Sigortası GSS borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS prim borcu affı çıktı mı, kimleri kapsıyor?

GSS BORCU NE ZAMAN SİLİNECEK?

GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik bir düzenleme yapılması planlanıyor. Bu düzenleme ile, 1 Ocak 2015 öncesine ait ve ödenmeyen GSS prim borçlarıyla ilgili olarak, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ek alacaklar da dahil olmak üzere tüm tahsilat işlemlerinden vazgeçilecektir.

Genel Sağlık Sigortası GSS borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS prim borcu affı çıktı mı, kimleri kapsıyor?

Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek. GSS borçlarının teklifin yasalaştığı tarihten itibaren silinmesi bekleniyor.

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