Kısıtlama süresince hizmet verecek hatlarımız:
- M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
- M1B Yenikapı-Kirazlı
- M2 Yenikapı-Hacıosman
- M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
- M4 Kadıköy-Tavşantepe
- M5 Üsküdar-Çekmeköy
- M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
- T1 Kabataş-Bağcılar
- T4 Topkapı-Mescid-i Selam
- T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 06.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.
- M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,
- F1 Taksim-Kabataş füniküler,
- T3 Kadıköy-Moda tramvay,
- TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,
- TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.
MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!
Marmaray seferleri Halkalı- Gebze arasında 30 dakika aralıklarla yapılacak. Başkentray da Sincan-Kayaş arasında hafta içi 30 dakika; hafta sonu bir saat aralıklarla hizmet verecek.
OTOBÜSLER İÇİN "GÜÇLENDİRİLMİŞ CUMARTESİ" TARİFESİ
İETT, 17 gün boyunca "Güçlendirilmiş Cumartesi" sefer tarifesine göre çalışacak. Seferler sabah 04.30 ile gece 00.25 arasında yapılacak.
Sabah ve akşam yoğun saatlerde takviye seferler düzenlenecek. Yolcu verilerinin düzenli olarak takip edileceği kısıtlama boyunca, ihtiyaç duyulan hatlara gerekli eklemeler veya çıkarmalar yapılarak planlar revize edilecek.
Olası yoğunlukları azaltmak için İETT yeterli miktarda araç ve şoförü garajlarda hazır bulunduracak.
METROBÜS AYNI ŞEKİLDE YAPILACAK
Metrobüs seferleri ise hafta içi günlerindeki sıklıkla yapılacak. Metrobüs hattında günde 580 araçla 6 binden fazla sefer düzenlenecek.
Sabah 06.00-09.00 arasında 20 saniyede bir, 09.00-16.00 arasında 30 saniyede bir, 16.00-19.00 arasında 20 saniyede bir, 19.00-22.00 arasında dakikada bir ve gece yarısı ile sabah 06.00 arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak.
Metrobüs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekirse artırılacak veya azaltılacak