Gerçeğe Çağrı filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Gerçeğe Çağrı filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çok sevdiği güzel bir eşi olan ve hayatını sıradan bir işçi olarak kazanan Douglas Quaid, gündelik yaşamından çok sıkılmıştır. Hayatında yaşayabileceği en güzel anların, bir süper ajanın anılarında saklı olduğuna inanır. Ama başvurduğu Rekall şirketinde ortaya çıkan bir prosedür hatasından dolayı belleğine, aranan bir ajanın hafızası yüklenir ve Douglas kendisini hiç ummadığı tehlikeli bir maceranın ortasında bulur.