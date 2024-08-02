Gerçeğe Çağrı filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Gerçeğe Çağrı filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Giriş Tarihi: 02.08.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
15:38
Gerçeğe Çağrı filmi bu akşam ATV'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Colin Farrell,Kate Beckinsale,Jessica Bielgibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Len Wiseman oturuyor. 2012 yılında vizyona giren yapım izleyenlere macera dolu dakikalar yaşatacak. Bilim, aksiyon ve macera türündeki Gerçeğe Çağr filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Gerçeğe Çağrı film hakkında merak edilenler…