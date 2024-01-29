Gerçeği annesinin itirafıyla 41 yaşında öğrendi! DNA testiyle 30 milyonluk mirasa ortak oldu

Mustafa Yemen ailesinin karşı çıkması nedeniyle İzmir'in Kiraz ilçesindeki Avunduruk Köyü'nden ayrıldı ve başka bir şehre taşındı, trafik polisi oldu. Cemile Yılmaz, ise kızı Serpil'i evlendiği Yusuf Yılmaz'in nüfusuna kaydederek büyüttü.