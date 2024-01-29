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Gerçeği annesinin itirafıyla 41 yaşında öğrendi! DNA testiyle 30 milyonluk mirasa ortak oldu
Giriş Tarihi: 29.01.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
07:36
Gerçeği annesinin itirafıyla 41 yaşında öğrendi! DNA testiyle 30 milyonluk mirasa ortak oldu
İzmir'de yaşayan ev hanımı Serpil Yılmaz (44) annesinin itirafıyla 3 yıl önce kütük babasının gerçek babası olmadığını öğrendi. Yılmaz, eğitimci yazar Gülşah Yemen'in (37) 34 yıl önce trafik kazasında 32 yaşındayken yaşamını yitiren babası Mustafa Yemen'e babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracığıyla dava açtı.