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Haberler Yaşam Gerçeği annesinin itirafıyla 41 yaşında öğrendi! DNA testiyle 30 milyonluk mirasa ortak oldu
Giriş Tarihi: 29.01.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 07:36

Gerçeği annesinin itirafıyla 41 yaşında öğrendi! DNA testiyle 30 milyonluk mirasa ortak oldu

İzmir'de yaşayan ev hanımı Serpil Yılmaz (44) annesinin itirafıyla 3 yıl önce kütük babasının gerçek babası olmadığını öğrendi. Yılmaz, eğitimci yazar Gülşah Yemen'in (37) 34 yıl önce trafik kazasında 32 yaşındayken yaşamını yitiren babası Mustafa Yemen'e babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracığıyla dava açtı.

Ceyhan TORLAK
Gerçeği annesinin itirafıyla 41 yaşında öğrendi! DNA testiyle 30 milyonluk mirasa ortak oldu

İzmir'de yaşayan ev hanımı Cemile Yılmaz (62) liseye giderken Mustafa Yemen duygusal ilişkiye başladı, sevgili oldu. Cemile Yılmaz 18 yaşındayken, o dönemde 22 yaşında olan Mustafa Yemen'den hamile kaldı.

Gerçeği annesinin itirafıyla 41 yaşında öğrendi! DNA testiyle 30 milyonluk mirasa ortak oldu

Mustafa Yemen'in ailesi Cemile Yılmaz ile evlenmesini karşı çıktı ve torunlarını istemedi. Cemile Yılmaz, 1980 yılında 18 yaşındayken dünyaya getirdiği kızına Serpil ismini verdi.

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Gerçeği annesinin itirafıyla 41 yaşında öğrendi! DNA testiyle 30 milyonluk mirasa ortak oldu

Mustafa Yemen ailesinin karşı çıkması nedeniyle İzmir'in Kiraz ilçesindeki Avunduruk Köyü'nden ayrıldı ve başka bir şehre taşındı, trafik polisi oldu. Cemile Yılmaz, ise kızı Serpil'i evlendiği Yusuf Yılmaz'in nüfusuna kaydederek büyüttü.

Gerçeği annesinin itirafıyla 41 yaşında öğrendi! DNA testiyle 30 milyonluk mirasa ortak oldu

BABASININ CENAZESİNE GİDERKEN 32 YAŞINDA KAZADA ÖLDÜ

İstanbul'da trafik polisi olarak görev yapan Mustafa Yemen, 1990 yılında vefat eden babasının İzmir'in Kiraz ilçesindeki cenazesine yetişebilmek için aracıyla yola çıktı.

Gerçeği annesinin itirafıyla 41 yaşında öğrendi! DNA testiyle 30 milyonluk mirasa ortak oldu

Mustafa Yemen 32 yaşındayken trafik kazası yaparak yaşamını yitirdi. Mustafa Yemen, yazar ve eğitimci kızı Gülşah Yemen henüz 3 yaşındayken gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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