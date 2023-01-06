Haberler Yaşam Gianluca Vialli kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İtalya futbolunun efsanelerinden Gianluca Vialli öldü mü, neden öldü, ne kanseriydi?

Giriş Tarihi: 06.01.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 13:52

Gianluca Vialli kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İtalya futbolunun efsanelerinden Gianluca Vialli öldü mü, neden öldü, ne kanseriydi?

Son dakika Gianluca Vialli hayatını kaybetti. İtalya futbolunun en büyük futbolcularından olan, santrafor bölgesinde uzun süre Sampdoria'nın gol silahı olan Gianluca Vialli kansere yenik düştü. Vatandaşlar da Gianluca Vialli neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti sorularına yanıt arıyor. Zamanında Galatasaray ile teknik direktörlük görevi için adı geçen İtalyan, son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, Gianluca Vialli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gianluca Vialli öldü mü, neden öldü? İşte detaylar…