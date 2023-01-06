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Haberler Yaşam Gianluca Vialli kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İtalya futbolunun efsanelerinden Gianluca Vialli öldü mü, neden öldü, ne kanseriydi?
Giriş Tarihi: 06.01.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 13:52

Gianluca Vialli kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İtalya futbolunun efsanelerinden Gianluca Vialli öldü mü, neden öldü, ne kanseriydi?

Son dakika Gianluca Vialli hayatını kaybetti. İtalya futbolunun en büyük futbolcularından olan, santrafor bölgesinde uzun süre Sampdoria'nın gol silahı olan Gianluca Vialli kansere yenik düştü. Vatandaşlar da Gianluca Vialli neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti sorularına yanıt arıyor. Zamanında Galatasaray ile teknik direktörlük görevi için adı geçen İtalyan, son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, Gianluca Vialli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gianluca Vialli öldü mü, neden öldü? İşte detaylar…

Gianluca Vialli kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İtalya futbolunun efsanelerinden Gianluca Vialli öldü mü, neden öldü, ne kanseriydi?

Gianluca Vialli kimdir, hangi takımlarda oynadı sorusu sporseverler tarafından yanıt arıyor. İtalya futbol tarihinin en iyi santraforları arasında yer alan, en son İtalya Milli Takımı yardımcılığında bulunan Vialli, hayatını kaybetti. Peki, Gianluca Vialli öldü mü, neden öldü? Gianluca Vialli ne hastasıydı? İşte detaylar…

Gianluca Vialli kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İtalya futbolunun efsanelerinden Gianluca Vialli öldü mü, neden öldü, ne kanseriydi?

EFSANEVİ FUTBOLCU GIANLUCA VIALLI HAYATINI KAYBETTİ

İtalyan futbol efsanesi Gianluca Vialli, uzun süredir kanserle savaşıyordu. Tekrardan nükseden pankreas kanseri sebebiyle 58 yaşında hayatını kaybetti.

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Gianluca Vialli kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İtalya futbolunun efsanelerinden Gianluca Vialli öldü mü, neden öldü, ne kanseriydi?

GIANLUCA VIALLI KİMDİR?

Gianluca Vialli (9 Temmuz 1964 doğumlu İtalyan futbolcu ve teknik direktör. 1998-2000 yılları arasında Chelsea'yi çalıştırmış olan İtalyan eski futbolcu ve teknik direktör.

Chelsea ile FA Cup, EFL Cup, UEFA Kupa Galipleri Kupası, FA Community Shield ve UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştır.

1998 yılında Chelsea ile Kupa Galipleri Kupası'nı kazandığında aynı zamanda bunu başaran en genç teknik direktör payesini de elde etmiştir.

Daha önceden oynadığı Sampdoria kulübünde Mancini ile iyi bir forvet ikilisi oluşturmuş, Milli Takımda da beraber oynamışlardır.

Profesyonel kariyerinde 286 gol atarak İtalya tarihinin en çok gol atan futbolcuları arasına adını yazdırdı.

Gianluca Vialli kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İtalya futbolunun efsanelerinden Gianluca Vialli öldü mü, neden öldü, ne kanseriydi?

ÖZEL HAYATI

Milyoner babanın çocuğu olan Vialli, 60 odalık bir köşkte dört kardeşiyle birlikte büyüdü. 2018 yılında pankreas kanserini yendiğini duyurdu. 2021 yılında kanseri tekrardan nüksetti.

Gianluca Vialli kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İtalya futbolunun efsanelerinden Gianluca Vialli öldü mü, neden öldü, ne kanseriydi?

İKİ KIZI BULUNUYORDU

Gianluca Vialli, 2003 yılında Cathryn White-Cooper ile evlendi. Çiftin 2 kızı var.

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