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Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:08

Gibi yeni sezon tarihi belli oldu! Exxen açıkladı: Gibi 5. Sezon ne zaman başlayacak?

Dijital platform Exxen'de yayınlanan komedi türündeki Gibi dizisi, her sezonuyla beğeni topluyor. Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı dizi, 5. Sezon onayını almıştı. Sevilen yapımın beşinci sezon tarihi belli oldu. Peki, Gibi 5. Sezon ne zaman başlayacak? İşte, Gibi yeni sezon tarihi…

Gibi yeni sezon tarihi belli oldu! Exxen açıkladı: Gibi 5. Sezon ne zaman başlayacak?

Exxen adlı dijital platformda yayınlanan Gibi dizisi, her sezonuyla büyük beğeni topluyor. Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ı başrolde buluşturan dizi karakterlerin başından geçen absürd olayları konu alıyor. Son olarak 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizinin 5. sezon çekimleri geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı merakla beklenirken Exxen, dizinin yeni sezon tarihini açıkladı. Peki, Gibi 5. Sezon ne zaman başlayacak?

Gibi yeni sezon tarihi belli oldu! Exxen açıkladı: Gibi 5. Sezon ne zaman başlayacak?

GİBİ 5. SEZON NE ZAMAN?

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı Gibi dizisinin beşinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu.

Gibi yeni sezon tarihi hakkında beklenen açıklama geldi.

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Gibi yeni sezon tarihi belli oldu! Exxen açıkladı: Gibi 5. Sezon ne zaman başlayacak?

YENİ SEZON MART AYINDA GELİYOR

Exxen'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Gibi dizisinin 5. sezon ilk bölümü 8 Mart 2024 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

Her Cuma yeni bölüm yayınlanacak.

Gibi yeni sezon tarihi belli oldu! Exxen açıkladı: Gibi 5. Sezon ne zaman başlayacak?

Senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleme aldığı dizide, İlkkan, Yılmaz ve Ersoy üçlüsünün günlük hayatta başlarına gelen ilginç ve absürt olaylar anlatılıyor.

Komedi severler tarafından beğeniyle takip edilen dizinin replikleri sosyal medyada yaygın şekilde kullanılıyor. Yeni sezonda tıpkı önceki sezonlarda olduğu gibi her bölümün ayrı bir konusu olacak.

Gibi yeni sezon tarihi belli oldu! Exxen açıkladı: Gibi 5. Sezon ne zaman başlayacak?
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