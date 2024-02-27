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Gibi yeni sezon tarihi belli oldu! Exxen açıkladı: Gibi 5. Sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
15:08
Gibi yeni sezon tarihi belli oldu! Exxen açıkladı: Gibi 5. Sezon ne zaman başlayacak?
Dijital platform Exxen'de yayınlanan komedi türündeki Gibi dizisi, her sezonuyla beğeni topluyor. Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı dizi, 5. Sezon onayını almıştı. Sevilen yapımın beşinci sezon tarihi belli oldu. Peki, Gibi 5. Sezon ne zaman başlayacak? İşte, Gibi yeni sezon tarihi…