Gibi yeni sezon tarihi belli oldu! Exxen açıkladı: Gibi 5. Sezon ne zaman başlayacak?

Senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleme aldığı dizide, İlkkan, Yılmaz ve Ersoy üçlüsünün günlük hayatta başlarına gelen ilginç ve absürt olaylar anlatılıyor.

Komedi severler tarafından beğeniyle takip edilen dizinin replikleri sosyal medyada yaygın şekilde kullanılıyor. Yeni sezonda tıpkı önceki sezonlarda olduğu gibi her bölümün ayrı bir konusu olacak.