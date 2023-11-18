Ginny & Georgia 3. Sezon: Yayın Tarihi Bilgisi, Oyuncular, Hikaye Ayrıntıları | Netflix Ginny & Georgia yeni sezon ne zaman?

Ginny & Georgia, Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yerini alıyor. İlk bölümü 24 Şubat 2021'de yayınlanan dizi 381 Milyon izlenerek rekor kırmıştı. 1. ve 2. sezonların başarısının ardından hayranlar,ı Georgia'nın cinayetten tutuklanmasının ardından yaşananları ve bunun çocukları üzerindeki etkisini araştıracak olan Ginny & Georgia 3. sezonunu heyecanla bekliyor. Yetenekli oyuncu kadrosunun çoğunluğunun 3. sezonda geri dönmesi bekleniyor; aktör Nathan Mitchell, karakteri Georgia ile Simone arasındaki dinamiğin daha da geliştiğini görmenin heyecanını dile getiriyor. Peki, Netflix Ginny & Georgia yeni sezon ne zaman? İşte, Ginny & Georgia 3. Sezon: Yayın Tarihi Bilgisi, Oyuncular, Hikaye Ayrıntıları...