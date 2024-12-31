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Haberler Yaşam Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Giray Altınok'un eşi, dizileri, filmleri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:31

Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Giray Altınok'un eşi, dizileri, filmleri ve biyografisi

Son dönemin yükselen yıldızı Giray Altınok kimdir sorusu ile araştırılıyor. İnternet dizisi olan Prens'in yıldızı ve aynı zamanda senaristi ödülden ödüle koşuyor. Prens haricinde de pek çok yapımda yer alan ve imza atan Giray Altınok'un eşi ve ailesi de en çok merak edilenler arasında. Peki; Giray Altınok kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? İşte, biyografisi...

Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Giray Altınok’un eşi, dizileri, filmleri ve biyografisi

Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, aslen nereli gibi sorular televizyon seyircisinin gündemindeki yerini aldı. Kaybedenler Kulübü ile oyunculuk kariyerine başlayan ünlü isim şimdilerde daha çok senaristliği ile gündeme geliyor. İşte, Giray Altınok'un hayatı, dizileri ve filmleri...

Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Giray Altınok’un eşi, dizileri, filmleri ve biyografisi

GİRAY ALTINOK KİMDİR?

11 Aralık 1983 Tokat Erbaa doğumlu olan Giray Altınok'un çocukluğu Çorlu'da geçti. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Altınok, oyunculuk eğitimi aldı.

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Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Giray Altınok’un eşi, dizileri, filmleri ve biyografisi

2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmle başladığı serüvenine G.D.O. KaraKedi, Tut Sözünü, Hababam Sınıfı, Güldür Güldür Show gibi yapımlarla devam etti.

Şimdilerde bir internet dizisi olan Prens'in senaristliğini ve başrolünü üstleniyor.

Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Giray Altınok’un eşi, dizileri, filmleri ve biyografisi

GİRAY ALTINOK EŞİ KİMDİR?

2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile evlenen Giray Altınok'un 1 çocuğu var.

Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Giray Altınok’un eşi, dizileri, filmleri ve biyografisi

GİRAY ALTINOK FİLMLERİ

Kaybedenler Kulübü

Labirent

G.D.O. KaraKedi

Tut Sözünü

Düğün Dernek 2

Hababam Sınıfı Yeniden

Aykut Enişte

Baba Parası

Çatlak

Aykut Enişte 2

Zoraki Misafir

Ölümlü Dünya 2

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