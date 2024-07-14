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Giriş Tarihi: 14.07.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 14:36

GİRESUN DEPREM KORKUTTU! 14 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

Son dakika Giresun deprem haberi geldi. Espiye merkezde meydana gelen 3.5 üzeri sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Giresun'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

GİRESUN DEPREM KORKUTTU! 14 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 12:23 merkez üssü Giresun'da olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Giresun'da deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

GİRESUN DEPREM KORKUTTU! 14 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

SON DAKİKA GİRESUN DEPREM!
Büyüklük:3.6(Ml)
Yer: Giresun(Espiye)
Tarih:2024-07-14
Saat:12:23:31 TSİ
Derinlik:19.45 km

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GİRESUN DEPREM KORKUTTU! 14 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

GİRESUN DEPREM KORKUTTU! 14 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

GİRESUN DEPREM KORKUTTU! 14 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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