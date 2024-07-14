GİRESUN DEPREM KORKUTTU! 14 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 12:23 merkez üssü Giresun'da olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Giresun'da deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...