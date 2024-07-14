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GİRESUN DEPREM KORKUTTU! 14 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
14:36
Son dakika Giresun deprem haberi geldi. Espiye merkezde meydana gelen 3.5 üzeri sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Giresun'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları