Giresun Piknik Alanları 2023 - Giresun’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Giresun Piknik Alanları

Yeşilliğin adresi olan Giresun'da piknik yapmak için çok sayıda mesire alanı bulunur. Bölge halkının da tercih ettiği bu piknik alanlarından birkaçı aşağıdaki gibidir;

Ağaçbaşı Tabiat Parkı

Kamp yapmak isteyen kişilerin de gözde yeri olan bu tabiat parkı, doğayla iç içe piknik yapabileceğiniz yerlerden birisidir. Yürüyüş parkurları da olan bu yeşilliğin adresi, sevdiklerinizle hoş vakitler geçirmenizde birebirdir.