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Haberler Yaşam Giresun Piknik Alanları 2023 - Giresun'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:50

Giresun Piknik Alanları 2023 - Giresun'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte mesire alanları sıklıkla tercih edilen mekânlar arasında yer almıştır. Sevdikleriyle piknik yapmak ve mangal yakmak isteyen herkes, mesire alanlarını araştırmıştır. Giresun'da yaşayan ve doğada kafa dinlemek isteyenler de Giresun piknik alanları konusunu merak etmiştir. Giresun Piknik Alanları, Giresun Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımızda, sizler için sıklıkla tercih edilen ve gidilmesi gereken doğal mesire alanlarına yer verdik. İşte detaylar...

Giresun Piknik Alanları 2023 - Giresun’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Giresun, yeşilliğin arasına kurulmuş bir kenttir. Şehir dışından gelen ve kafa dinlemek isteyenler, buradaki mesire alanlarını araştırmıştır. Giresun halkının özellikle yaz aylarında tercih ettiği çok sayıda mesire alanı bulunur. Ailesi, arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte hoş vakit geçirmek isteyen kişiler, Giresun'daki mesire alanlarını tercih etmiştir. Kafa dinlemek ve yeşilliğin arasında deşarj olmak isteyen kişiler için bu mesire alanları paha biçilmezdir. Havaların ısınmasıyla birlikte herkesin kaçamak adresi olan bu mesire alanlarında piknik yapmak mümkün. Mangal yakmak için de uygun alanların bulunduğu mesire alanları, her yıl yüzlerce ziyaretçiyi ağırlamıştır. Yemyeşil yaylalara sahip Giresun piknik alanları bakımından oldukça zengin bir kenttir. Bu mekanlarda pikniğin yanı sıra yürüyüş ve kamp gibi farklı aktiviteler yapmak mümkün. Giresun piknik alanları yazımızın detayları sizlerle...

Giresun Piknik Alanları 2023 - Giresun’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Giresun Piknik Alanları

Yeşilliğin adresi olan Giresun'da piknik yapmak için çok sayıda mesire alanı bulunur. Bölge halkının da tercih ettiği bu piknik alanlarından birkaçı aşağıdaki gibidir;

Ağaçbaşı Tabiat Parkı

Kamp yapmak isteyen kişilerin de gözde yeri olan bu tabiat parkı, doğayla iç içe piknik yapabileceğiniz yerlerden birisidir. Yürüyüş parkurları da olan bu yeşilliğin adresi, sevdiklerinizle hoş vakitler geçirmenizde birebirdir.

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Giresun Piknik Alanları 2023 - Giresun’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Yedi Değirmenler Tabiat Parkı

Merkeze yaklaşık 1 buçuk saat uzaklıkta olan, çeşitli ağaçların süslediği bu tabiat parkı, güzel manzaralar eşliğinde vakit geçirebileceğiniz mekandır. Piknik yapmak isteyen kişiler için de tercih edilebilir bu tabiat parkında yürüyüş gibi farklı aktiviteler de yapabilirsiniz.

Kuzalan Tabiat Parkı

Şehrin en popüler yaylalarından birisi olan, Kuzalan Yaylası'nı da kaplayan bu tabiat parkı, pikniğin yanı sıra doğa sporları ve fotoğraf çekimi yapmak isteyenlerin de mekânıdır. Onlarca kuş ve hayvana ev sahipliği yapan bu tabiat parkı, şelalesi ve doğa manzaraları ile gelenleri büyülemeyi başarıyor.

Giresun Piknik Alanları 2023 - Giresun’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Giresun Piknik Yerleri

Karadeniz'in en popüler şehirlerinden birisi olan Giresun'da çok sayıda piknik yeri bulunur. Sevdiklerinizle birlikte gidebileceğiniz bu piknik yerlerinden birkaçı şunlardır;

  • Dokuzgöz Milli Parkı
  • Çıkrıkkapı Yaylası
  • Taşbaşı Parkı
Giresun Piknik Alanları 2023 - Giresun’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Giresun Mesire Alanları

Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran şehirlerden birisi olan Giresun, çok sayıda mesire alanına sahiptir. Giresun'da piknik yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bu mesire alanlarından bazıları şunlardır;

  • Millet Bahçesi
  • Kale Mesire Alanı
  • Özlü Köyü Mesire Alanı
  • Alucra Topçam Mesire Alanı
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