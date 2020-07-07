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Haberler Galeri Giresun'da 2 bin 750 rakımlı buzul gölünde kano etkinliği yapıldı

'da 2 bin 750 rakımlı buzul gölünde etkinliği yapıldı

'in hırçın derelerinde yapılan etkinliklerinin bir benzeri de bu kez 2 bin 750 metre yükseklikteki buzul gölünde gerçekleştirildi. Kulübü ve Doğa Sporları Kulübü organizasyonu ve Dereli Belediyesinin destekleriyle Aksu köyü Camlıgöl'de gerçekleştirilen etkinlikte, doğaseverler kano ile kürek çekti. Bölgedeki tabiat manzarası, ilk kez gelenleri adeta çarptı.

AA
Giriş Tarihi: 07.07.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 17:38
Giresun'da 2 bin 750 rakımlı buzul gölünde kano etkinliği yapıldı

'un Dereli ilçesindeki 2 bin 750 rakımlı buzul gölünde bu kez çok farklı bir etkinlik vardı.

Giresun'da 2 bin 750 rakımlı buzul gölünde kano etkinliği yapıldı

Kulübü ve Doğa Sporları Kulübü organizasyonu ve Dereli Belediyesinin destekleriyle Aksu köyü Camlıgöl'de gerçekleştirilen etkinlikte, doğaseverler kano ile kürek çekti.

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Giresun'da 2 bin 750 rakımlı buzul gölünde kano etkinliği yapıldı

'un buzul göllerinin tanıtımı ve bölgenin doğa sporları açısından potansiyelinin ön plana çıkarılması amaçlanan etkinliğine 20 doğasever katıldı.

Giresun'da 2 bin 750 rakımlı buzul gölünde kano etkinliği yapıldı

Etkinlikte, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ile Giresun Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Bulut da yer aldı.

Giresun'da 2 bin 750 rakımlı buzul gölünde kano etkinliği yapıldı
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Giresun'da 2 bin 750 rakımlı buzul gölünde kano etkinliği yapıldı
Giresun'da 2 bin 750 rakımlı buzul gölünde kano etkinliği yapıldı
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