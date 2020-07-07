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Giresun'da 2 bin 750 rakımlı buzul gölünde kano etkinliği yapıldı
Karadeniz'in hırçın derelerinde yapılan rafting etkinliklerinin bir benzeri de bu kez 2 bin 750 metre yükseklikteki buzul gölünde gerçekleştirildi. OrduKano Kulübü ve Giresun Doğa Sporları Kulübü organizasyonu ve Dereli Belediyesinin destekleriyle Aksu köyü Camlıgöl'de gerçekleştirilen etkinlikte, doğaseverler kano ile kürek çekti. Bölgedeki tabiat manzarası, ilk kez gelenleri adeta çarptı.