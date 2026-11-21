UTKU CAN ÇEKİŞİRKEN YARDIMA GELENLERE SİLAH DOĞRULTTULAR

Utku Konak'ın bıçaklanmasının ardından yardım çabalarının da silahla engellendiğini öne süren anne Akkaya, "O sırada yardıma gelen arkadaşlarına de engel oluyorlar. Hepsi 18 yaşından küçük gençler. Amca Hicabi Talıç çocuklara silah doğrultuyor. 'Kimse yardım etmeyecek. Bu çocuk burada ölecek' diyor. Utku'yu yerde gören ve olaya tanık olan araçlar da duraksıyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ancak silah doğrultan kişi, araçlara da geçmeleri için işaret ediyor. Kısacası oğlumu katlediyorlar ve yardım edilmesini de engelliyorlar. Utku, orada kan kaybı nedeniyle organ yetmezliği yaşıyor. Olayı gören iki genç ambulansı arıyor ancak maalesef oğlum bir gün sonra hayatını kaybediyor." şeklinde konuştu.