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Giresun'da bıçaklanarak öldürülmüştü! Utku'nun annesi SABAH'a konuştu: Oğlumu katlettiler!
Giriş Tarihi: 21.11.2026 08:08
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 09:17
Giresun'da bıçaklanarak öldürülmüştü! Utku'nun annesi SABAH'a konuştu: Oğlumu katlettiler!
Giresun'da arabuluculuk yapmak isterken bıçaklanarak öldürülen Utku Konak'ın annesi Aysel Akkaya, SABAH'a konuştu. Acılı anne, oğlunu bıçaklayan saldırganın yakınlarının yardıma koşanları engellediğini öne sürüp, "Oğlumu katlettiler, yardımı da engellediler" dedi.