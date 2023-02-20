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Haberler Yaşam Giresun Gezilecek Yerler 2023 - Giresun’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler
Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 15:18

Giresun Gezilecek Yerler 2023 - Giresun’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Giresun, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ve tarihi Antik Çağ'a kadar dayanmakta olan bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Gezilecek yerler açısından çok çeşitliliğe sahip olan Giresun, özellikle doğal güzellikleri bakımından ilgi görmektedir. Doğa turizmi üzerine ziyaret gerçekleştirmek isteyen insanlar, Giresun'da gezilecek yerler üzerine yeterli bilgi sahibi olmak istemektedirler. Dilerseniz, Giresun'da gezilecek yerler – Giresun gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar hakkındaki haberimizi birlikte inceleyelim...

Giresun Gezilecek Yerler 2023 - Giresun’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Karadeniz Bölgesi'nin eşsiz alanlarını bünyesinde barındıran Giresun; dağları, ovaları, yaylaları ve mükemmel doğası ile büyük ilgi gördüğü kadar; tarihi turistik yerler bakımından da ilgi çekmeyi başarmaktadır. İşte, Giresun gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar hakkında her şey...

Giresun Gezilecek Yerler 2023 - Giresun’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Giresun'da Gezilecek Yerler

437.393 kişilik nüfusa sahip Giresun; yemyeşil doğası ile birlikte doğasever gezginleri ve kampçıları topraklarına çekmeyi ve insanların ilgilerini kazanmayı başarmış bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürel ve tarihsel mekanlarını da ön planda gördüğümüz Giresun, doğal güzellikleri açısından da büyük bir etkiye sahiptir. İşte, Giresun'da gezilecek yerler;

  • Kuzalan Şelalesi
  • Kulakkaya Yaylası
  • Giresun Kalesi
  • Mavi Göl
  • Sis Dağı
  • Tirebolu Kalesi
  • Şebinkarahisar Kalesi
  • Şebinkarahisar Meryem Ana Manastırı
  • Gelin Kayası
  • Espiye Andoz Kalesi
  • Şahin Kayası
  • Giresun Adası
  • Millet Bahçesi
  • Hacı Miktad Camii
  • Giresun Müzesi
  • Uluburnu Plajı
  • Kapu Camii
  • Paşakonağı Yaylası
  • Kale Camii
  • Kuzalan Tabiat Parkı
  • Yedideğirmenler Tabiat Parkı
  • Giresun Çocuk Kütüphanesi
  • Bedrema Kalesi
  • Çatalağaç Şelalesi
  • Zeytinlik
  • Koçkayası Tabiat Parkı
  • Cakrak Yaylası
  • Bektaş Yaylası
  • Eynesil Kalesi
  • Sağrak Gölü
  • Aymaç Mesire Alanı
  • Topal Osman Ağa Anıt Mezarı
  • Seyyid Vakkas Türbesi
  • Acısu Kaya Kilise
  • Meryem Ana Kaya Kilise
  • Asarcık Kilisesi - Şebinkarahisar
  • Şebinkarahisar Atatürk Evi ve Müzesi
  • Çamoluk Bekraş Bey Camii
  • Tahtalı Camii
  • Muhtar Bey Çeşmesi
  • Mavi Göl
  • Kulakkaya Yaylası
  • Tirebolu Bedrama Kalesi

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Giresun Gezilecek Yerler 2023 - Giresun’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Giresun Gezilecek Yerler

Yurtdışından ve yurtiçinden birçok insan tarafından ziyaret edilmek istenen ve ziyaret edilen Giresun, hem tarihi kültürel mekanlar hem de doğal mekanlar açısından oldukça zengin bir kenttir. Bir iki gün kadar kısa sürede gezilmesi oldukça zor olan Giresun, ortalama 5-6 günde gezilip görülmesi gereken yerlere sahiptir.

Giresun gezisi sırasında kuşkusuz gezilmesi ve görülmesi gereken başlıca yerler; Giresun Kalesi, Giresun Müzesi, Kapu Camii, Millet Bahçesi ve Giresun Adası olarak sıralanabilir. Hem Türk İslam dini mimari yapılarına, hem de Erken Dönem Hıristiyan dini mimari yapılarına sahip olan Giresun'da ayrıca; yürüyüş, doğa sporları, kamp ve tırmanış aktiviteleri de gerçekleştirilebilmektedir.

Giresun Gezilecek Yerler 2023 - Giresun’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ve doğal güzellikleri ile birlikte insanların en yüksek seviyede ilgisini çekmeyi başaran Giresun, çok köklü ve eski bir tarihsel geçmişe sahip olması sebebiyle, görülmesi gereken tarihi turistik mekanlar açısından da oldukça çeşitlilik gösteren kentlerden bir tanesidir. İşte, görülmesi gereken tarihi turistik mekanlar açısından örnek verilebilecek bazı yerler;

  • Şebinkarahisar Kalesi
  • Tirebolu Kalesi
  • Şebinkarahisar Meryem Ana Manastırı
  • Giresun Müzesi
  • Giresun Kalesi
  • Espiye Andoz Kalesi
  • Seyyid Vakkas Türbesi
  • Topal Osman Ağa Anıt Müzesi
  • Acısu Kaya Kilise
  • Millet Bahçesi
  • Kapu Camii
  • Giresun Çocuk Kütüphanesi
  • Kale Camii
  • Hacı Hüseyin Cami ve Çeşmesi
  • Hacı Miktad Camii
  • Meryem Ana Kaya Kilise
  • Şebinkarahisar Atatürk Evi ve Müzesi
  • Eynesil Kalesi
  • Şebinkarahisar Asarcık Kilisesi
  • Soğuk Su Camii
  • Şeyh Keramettin Camii
  • Çekek Camii
  • Tahtalı Camii
  • Çamoluk Bektaşbey Camii
  • Çınarlar Camii
  • Muhtar Bey Çeşmesi
  • Bulancak Şeyh Ali Ağa Camii
  • Tirebolu Bedrama Kalesi
  • Yağlıdere Tekkeköy Camii
  • Yağlıdere Kırkharman Kilisesi
  • Yavşan Köprüsü
  • Şebinkarahisar Fatih Camii
  • Fiyale Yolu
  • Kümbet Yaylası
  • Tirebolu Selimağa Çeşmesi
  • İstiklal Çeşmesi
  • Espiye Yedi Değirmenli Mağarası
  • Sayca Köyü Manaroğlu Camii
  • Göynük Köyü Kilisesi
  • Onuncu Yıl Anıtı
  • Nihat Bey Anıtı
  • Behramşah Camii
  • Yüzbaşı Suyu Çeşmesi
Giresun Gezilecek Yerler 2023 - Giresun’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Giresun Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

Giresun; hiç kuşkusuz ki Karadeniz Bölgesi'nin çok etkileyici doğal güzelliklerini barındıran alanlara sahiptir. Doğa turizminin ve çeşitli doğa aktivitelerinin gerçekleştirebileceği bir kent olan Giresun her sene binlerce kampçı ve gezgin tarafından ziyaret edilmektedir. Hem Giresun, hem de Giresun çevresi gezilecek doğal mekanlar şu şekilde sıralanabilir;

  • Giresun Plajları
  • Kümbet Yaylası
  • Bektaş Yaylası
  • Sis Dağı Yaylası
  • Gölyanı Yaylası
  • Kulakkaya Yaylası
  • Paşakonağı Yaylası
  • Çıkrıkkapı Yaylası
  • Kırkharman Yaylası
  • Kuzalan Şelalesi
  • Mavi Göl
  • Sağrak Gölü
  • Karagöl Dağı
  • Yeniköy Mağarası
  • Tepesi Delik Mağarası
  • Büyük Sarkıt Mağarası
  • Kuzalan Tabiat Parkı
  • Taşbaşı Parkı
  • Millet Bahçesi Parkı
  • Dokuzgöz Milli Parkı
  • Ağaçbaşı Tabiat Parkı
  • Yedideğirmenler Tabiat Parkı
  • Giresun Botanik Bahçeleri
  • Giresun Adası
  • Espiye
  • Şebinkarahisar
  • Ordu
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