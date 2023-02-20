Giresun Gezilecek Yerler 2023 - Giresun’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Giresun Gezilecek Yerler

Yurtdışından ve yurtiçinden birçok insan tarafından ziyaret edilmek istenen ve ziyaret edilen Giresun, hem tarihi kültürel mekanlar hem de doğal mekanlar açısından oldukça zengin bir kenttir. Bir iki gün kadar kısa sürede gezilmesi oldukça zor olan Giresun, ortalama 5-6 günde gezilip görülmesi gereken yerlere sahiptir.

Giresun gezisi sırasında kuşkusuz gezilmesi ve görülmesi gereken başlıca yerler; Giresun Kalesi, Giresun Müzesi, Kapu Camii, Millet Bahçesi ve Giresun Adası olarak sıralanabilir. Hem Türk İslam dini mimari yapılarına, hem de Erken Dönem Hıristiyan dini mimari yapılarına sahip olan Giresun'da ayrıca; yürüyüş, doğa sporları, kamp ve tırmanış aktiviteleri de gerçekleştirilebilmektedir.