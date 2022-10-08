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Giriş Tarihi: 08.10.2022 01:19 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 01:19

Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig 9. Hafta maçları kapsamında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk oluyor. Son 5 haftada 2 galibiyet, tek mağlubiyet, 2 beraberlikle 15 puan elde ederek 6. sırada yer alırken, ev sahibi ekip tek galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 8 puanla 12. sırada yer alıyor. Karşılaşmayı canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise yoğun şekilde "Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. Hafta maçları kapsamında Giresunspor deplasmanında sahneye çıkıyor. Kıran kırana geçmesi beklenen karşılaşmayı televizyon ekranından takip etmek isteyenler yoğun şekilde "Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Giresunspor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve saat detayları şöyle;

Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

  • Süper Lig 9. Hafta Giresunspor Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports kanalı ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
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Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG'DE GİRESUNSPOR'UN KONUĞU OLACAK

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. Haftasında bugün Bitexen Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak.

Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

SALİH UÇAN OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle bugünkü maçta takımdaki yerini alamayacak.

Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan Salih Uçan, bu sezon tüm maçlarda görev almıştı.

Salih Uçan'ın yokluğunda Beşiktaş'ta 8+3 kuralına bağlı olarak 3 yerli oyuncu rotasyonu da değişmek zorunda kalacak. Teknik direktör Valerien Ismael'in, kaleci Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç'un yanında üçüncü yerli isim olarak Umut Meraş veya Tayfur Bingöl ikilisinden birini görevlendirmesi bekleniyor.

Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

N'KOUDOU'NUN DURUMU BELİRSİZ

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan Georges-Kevin N'Koudou'nun, yarınki mücadelede kadroda yer alıp almayacağı bugün yapılacak son çalışmanın ardından belli olacak.

Bu sezon ligde görev aldığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birini yapan siyah-beyazlı oyuncu, dünkü antrenmanda takımla çalıştı.

N'Koudou, yaşadığı sakatlık sebebiyle Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.

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