Haberler Yaşam Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 08.10.2022 01:19 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 01:19

Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig 9. Hafta maçları kapsamında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk oluyor. Son 5 haftada 2 galibiyet, tek mağlubiyet, 2 beraberlikle 15 puan elde ederek 6. sırada yer alırken, ev sahibi ekip tek galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 8 puanla 12. sırada yer alıyor. Karşılaşmayı canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise yoğun şekilde "Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.