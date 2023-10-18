Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? 90 bin camide sela okundu! Diyanet İşleri ile gıyabi cenaze namazı nasıl niyet edilir, kaç rekat, duası nedir?

İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için öğle namazı öncesi 90 bin camide salalar okundu ve binlerce kişi cenaze namazı kıldı. Bu noktada, gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekat gibi sorular yanıt aramaya başladı. Başkan Erbaş Kudüs Müslümanların kalbi gibidir sözlerini eklerken, "Dün gece zalimlerin bombardımanı altında tahrip olan, yıkılan Gazze'deki bir hastanede binin üzerinde masum insan şehit olmuştur. İnsanlığımızdan utanalım." açıklamalarına yer verdi. Peki, gıyabi cenaze namazı nasıl niyet edilir, duası nedir? İşte konu hakkında detaylar