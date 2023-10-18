Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? 90 bin camide sela okundu! Diyanet İşleri ile gıyabi cenaze namazı nasıl niyet edilir, kaç rekat, duası nedir?
Giriş Tarihi: 18.10.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 15:47

Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? 90 bin camide sela okundu! Diyanet İşleri ile gıyabi cenaze namazı nasıl niyet edilir, kaç rekat, duası nedir?

İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için öğle namazı öncesi 90 bin camide salalar okundu ve binlerce kişi cenaze namazı kıldı. Bu noktada, gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekat gibi sorular yanıt aramaya başladı. Başkan Erbaş Kudüs Müslümanların kalbi gibidir sözlerini eklerken, "Dün gece zalimlerin bombardımanı altında tahrip olan, yıkılan Gazze'deki bir hastanede binin üzerinde masum insan şehit olmuştur. İnsanlığımızdan utanalım." açıklamalarına yer verdi. Peki, gıyabi cenaze namazı nasıl niyet edilir, duası nedir? İşte konu hakkında detaylar

Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? 90 bin camide sela okundu! Diyanet İşleri ile gıyabi cenaze namazı nasıl niyet edilir, kaç rekat, duası nedir?

Gıyabi cenaze namazı kılınışı ve duası araştırılıyor. Filistin'de ölen binlerce kişi için Türkiye'de 90 bin camide cenaze namazı kılındı ve ölülerin ruhlarına dualar edildi. Bu noktada, gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır, kaç rekat soruları yanıt arıyor.

Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? 90 bin camide sela okundu! Diyanet İşleri ile gıyabi cenaze namazı nasıl niyet edilir, kaç rekat, duası nedir?

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINIŞI

Diyanet tarafından paylaşılan açıklama şöyle:

Aslolan, namazının kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunmasıdır. Bununla birlikte hazır olmayan cenaze için de namaz kılınabilir. Nitekim Resulullah (s.a.s.), Habeş Kralı Necaşi'nin vefatını haber vermiş, sonra da onun cenaze namazını kıldırmak üzere cemaatin önüne geçmiş, ashab da arkasında saf tutmuştur (Buhari, Cenaiz, 55; Müslim, Cenaiz, 63).

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? 90 bin camide sela okundu! Diyanet İşleri ile gıyabi cenaze namazı nasıl niyet edilir, kaç rekat, duası nedir?

Olayda hazır bulunan Cabir b. Abdullah (r.a.) şöyle demiştir: "Resulullah (s.a.s.), Necaşi'nin (gıyabında) cenaze namazını kıldırdı. Ben de ikinci yahut üçüncü saftaydım" (Buhari, Cenaiz, 54) Yine, Resulullah'ın (s.a.s.) Uhud şehitleri (Buhari, Cenaiz, 73) ve kendisine haber verilmeden defnedilen cenazeler için de gıyabi cenaze namazı kıldığı bilinmektedir (Buhari, Cenaiz, 56).

Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? 90 bin camide sela okundu! Diyanet İşleri ile gıyabi cenaze namazı nasıl niyet edilir, kaç rekat, duası nedir?

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Cenaze namazı rüku ve secdesi bulunmayan bir namazdır. Bu namazdaki rükunlar kıyam ve tekbirdir. Cenaze namazında iftitah tekbiri ile birlikte tam 4 tekbir bulunur. Selam vermek ise vaciptir. Bu namazın sünnetleri Allah'a hamd ve sena etmek, Peygamber'e salat ve selam getirmek, hem ölüye hem Müslümanlara dua etmektir. Cenaze namazı kılmak için cenazeye, kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve ardından niyet edilir.

Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? 90 bin camide sela okundu! Diyanet İşleri ile gıyabi cenaze namazı nasıl niyet edilir, kaç rekat, duası nedir?

Cenaze namazı cenazeye yani kıbleye karşı durulup saf bağlandıktan sonra niyet edilmesiyle kılınmaya başlanır. İmam ve cemaat tekbir ederek ellerini bağlarlar. Tekbirin ardından imam ve cemaat Sübhaneke duasını "ve celle senaüke" cümlesi ile birlikte okurlar. Ardından imam ellerini kaldırmayarak tekrar tekbir alır ve cemaat de içerisinden tekbir alır. Herkes içerisinden "salli ve barik" dualarını okur. İmam tekrar aynı şekilde tekbir alır ve bu kez cenaze duası okunur. Bu duayı bilmeyenler ise Fatiha suresini ya da başka bir duayı okurlar. Daha sonra aynı şekilde tekrar tekbir alınır ve selam verilir. Cenaze namazı bu şekilde kılınır.

SON DAKİKA