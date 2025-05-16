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Giriş Tarihi: 16.05.2025 14:32 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 14:32

GİZLİ KARARGAH FİLMİ KONUSU: Bu akşam TV'de! Gizli Karargah filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Gizli Karargah filmi bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşacak. Walker Scobell,Abby James Witherspoon,Momona Tamada gibi isimlerin yer aldığı filmde yönetmen koltuğunda Henry Joost ve Ariel Schulman oturuyor. 2022 yapımı film bilim kurgu türünde dünyayı kurtaran bir süper kahramanı anlatıyor. Peki, Gizli Karargah filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

GİZLİ KARARGAH FİLMİ KONUSU: Bu akşam TV’de! Gizli Karargah filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Gizli Karargah filmi bu akşam ekranlarda yerini alacak. Yönetmen koltuğunda Henry Joost ve Ariel Schulman'ın oturduğu bu aksiyon dolu yapımda, tanıdık oyuncular dikkat çekiyor. İzleyiciler tarafından ilgi gören filmle ilgili araştırmalar başladı. Gizli Karargah filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

GİZLİ KARARGAH FİLMİ KONUSU: Bu akşam TV’de! Gizli Karargah filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

GİZLİ KARARGAH FİLMİ KONUSU

Dünyayı kurtaran süper kahraman Muhafız'ın bir numaralı hayranı olan Charlie'nin babası ile arası pek iyi değildir. Çünkü babası iş yüzünden onu hep ihmal etmekte, verdiği sözleri tutmamaktadır. Charlie bir gün arkadaşları ile evde takılırken babasının gizli karargahını keşfeder. Babası aslında hayranı olduğu Muhafız'dır. Charlie ve arkadaşları Muhafız'ın güç kaynağını yanlışlıkla aktive edince yayılan sinyallerden karargahın yerini bulan düşmanlar, karargaha saldırılar. Muhafız hiçbir şeyden habersiz, dünyanın bir ucunda görevdedir. Charlie ve arkadaşları, Muhafız'ın güç kaynağının peşinde olan düşmanları tek başlarına alt etmek zorundadırlar.

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GİZLİ KARARGAH FİLMİ KONUSU: Bu akşam TV’de! Gizli Karargah filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

GİZLİ KARARGAH (SECRET HEADQUARTERS) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM ?

Walker Scobell

Abby James Witherspoon

Momona Tamada

Jesse Williams

Owen Wilson

Charles Melton

Michael Peña

Kezii Curtis

Levy Tran

Jessie Mueller

David Lengel

DK Metcalf

Laila Pruitt

Dustin Ingram

Keith L. Williams

Ninja N. Devoe

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GİZLİ KARARGAH FİLMİ KONUSU: Bu akşam TV’de! Gizli Karargah filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Mallory Hoff

Lucius Baston

Aiden Malik

Forrest Deal

Nickolas Wolf

Dayna Beilenson

Labrandon Shead

Penelope Talleur

Connie McCracklin

Savannah Schultz

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GİZLİ KARARGAH FİLMİ KONUSU: Bu akşam TV’de! Gizli Karargah filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?