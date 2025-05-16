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GİZLİ KARARGAH FİLMİ KONUSU: Bu akşam TV'de! Gizli Karargah filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
14:32
GİZLİ KARARGAH FİLMİ KONUSU: Bu akşam TV'de! Gizli Karargah filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
Gizli Karargah filmi bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşacak. Walker Scobell,Abby James Witherspoon,Momona Tamada gibi isimlerin yer aldığı filmde yönetmen koltuğunda Henry Joost ve Ariel Schulman oturuyor. 2022 yapımı film bilim kurgu türünde dünyayı kurtaran bir süper kahramanı anlatıyor. Peki, Gizli Karargah filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?