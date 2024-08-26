Gizli numaradan gelen ölüm daveti!

"BENİM ARAZİMDEN GEÇEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİM"

Engin Taşdelen, verdiği ifadede, "4 yıl önce maddi nedenlerden ötürü evimiz ve arazimiz icralık oldu. Ali Demirtaş'tan burayı almasını istedik ve aldı. Hakkımızda icra takibi başlatınca aramız açıldı. Olay günü, Ali Demirtaş'ın geldiğini gördüm. Kendi arazisine geçebilmesi için bizim arazimizi üstünden geçmesi gerekiyor. Benim arazimden geçemeyeceğini söyledim ve aramızda tartışma çıktı. Arazime girince evden ruhsatsız av tüfeğimi aldım, havaya 1 el ateş ettim. Yan döndü, silah çekeceğini zannettim, silahı ona doğrulttum. Tetiğe dokunmam ile birlikte peş peşe ateşlendi. Kaçtım, eve gidip, kendime gelmek için duş aldım. Sonrasında S.H.'nin evine gittim. Jandarma, beni orada yakaladı" dedi.