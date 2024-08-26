Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
11:21
Gizli numaradan gelen ölüm daveti!
Samsun'un Çarşamba ilçesinde araziden kaynaklı husumet nedeniyle öldürülen 68 yaşındaki Ali Demirtaş'ın oğlu 43 yaşındaki Davut Demirtaş, babasının daha önce 2 kez gizli numaradan arandığını belirterek, "'Fındığını topluyorlar' diyorlar. Babam da jandarmayla birlikte oraya gidiyor. İlkinde Engin Taşdelen'i yakalıyorlar, ikincisinde kimseyi bulamıyorlar. 3'üncü kez de olayın olduğu gün arıyorlar.'Babam anneme yemeği koy 5 dakikaya geliyorum' deyip, gidiyor. İncelediğim güvenlik kamerasında babamdan 2 dakika sonra Aziz de peşinden gidiyor" dedi.