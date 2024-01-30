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Göbeklitepe'nin sırrı keşfedildi mi? İnsanlık tarihini baştan yazmıştı: Meğer ilk kez burada...
Giriş Tarihi: 30.01.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
16:54
Göbeklitepe'nin sırrı keşfedildi mi? İnsanlık tarihini baştan yazmıştı: Meğer ilk kez burada...
"Tarihin sıfır noktası" olarak bilinen Göbeklitepe, insanlık tarihine ışık tutan ve keşfedildiği anda "kesin olarak bilinen doğruları" kökten değiştiren bir nokta. "Göbeklitepe nedir?" diye soranlar için; bu bölge, MÖ 9600–9500 civarına tarihlenen Göbeklitepe, dünyanın şu ana kadar bilinen en eski tarihi yapısıdır. İnsanlık tarihindeki "avcı-toplayıcı" topluluklara dair bilinen her şeyi kökten değiştiren bu yapıya ait birçok gerçek ise gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.