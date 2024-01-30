Göbeklitepe’nin sırrı keşfedildi mi? İnsanlık tarihini baştan yazmıştı: Meğer ilk kez burada...

"Göbeklitepe hangi ilimizde?" diye soranlar için olduğu gibi ilk kez ziyaret edecekler için de önemli bir nokta olan bu bölgeye erişim sağlanabilir. Göbeklitepe, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Şanlıurfa ilinin 18 km kuzeydoğusunda, Haliliye ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında yer alan Neolitik bir arkeolojik sit alanıdır.