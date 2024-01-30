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Haberler Yaşam Göbeklitepe'nin sırrı keşfedildi mi? İnsanlık tarihini baştan yazmıştı: Meğer ilk kez burada...
Giriş Tarihi: 30.01.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 16:54

Göbeklitepe'nin sırrı keşfedildi mi? İnsanlık tarihini baştan yazmıştı: Meğer ilk kez burada...

"Tarihin sıfır noktası" olarak bilinen Göbeklitepe, insanlık tarihine ışık tutan ve keşfedildiği anda "kesin olarak bilinen doğruları" kökten değiştiren bir nokta. "Göbeklitepe nedir?" diye soranlar için; bu bölge, MÖ 9600–9500 civarına tarihlenen Göbeklitepe, dünyanın şu ana kadar bilinen en eski tarihi yapısıdır. İnsanlık tarihindeki "avcı-toplayıcı" topluluklara dair bilinen her şeyi kökten değiştiren bu yapıya ait birçok gerçek ise gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Göbeklitepe’nin sırrı keşfedildi mi? İnsanlık tarihini baştan yazmıştı: Meğer ilk kez burada...

"Göbeklitepe hangi ilimizde?" diye soranlar için olduğu gibi ilk kez ziyaret edecekler için de önemli bir nokta olan bu bölgeye erişim sağlanabilir. Göbeklitepe, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Şanlıurfa ilinin 18 km kuzeydoğusunda, Haliliye ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında yer alan Neolitik bir arkeolojik sit alanıdır.

Göbeklitepe’nin sırrı keşfedildi mi? İnsanlık tarihini baştan yazmıştı: Meğer ilk kez burada...

MÖ 9600–9500 civarına tarihlenen Göbeklitepe, dünyanın şu ana kadar bilinen en eski tarihî yapısıdır.

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Göbeklitepe’nin sırrı keşfedildi mi? İnsanlık tarihini baştan yazmıştı: Meğer ilk kez burada...

Göbeklitepe, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hâkim bir konumda yer almaktadır. Alanda, etrafı dairesel veya oval şekilli taş duvarlarla çevrili, içlerinde 8-10 metre yüksekliğinde ve 20 ton ağırlığında dikilitaşlar bulunan 20'den fazla tapınak yapısı bulunmaktadır.

Göbeklitepe’nin sırrı keşfedildi mi? İnsanlık tarihini baştan yazmıştı: Meğer ilk kez burada...

Bu tapınaklarda, av sahneleri, yaban hayvanları, boğalar, aslanlar, kuşlar ve çeşitli semboller gibi kabartmalar ve heykelcikler bulunmaktadır.

Göbeklitepe’nin sırrı keşfedildi mi? İnsanlık tarihini baştan yazmıştı: Meğer ilk kez burada...

Göbeklitepe'nin keşfi, insanlık tarihinin yeniden yazılmasına yol açmıştır. Bu yapıların, MÖ 9600'lerde, daha önce düşünüldüğünden çok daha erken bir tarihte, tarım ve hayvancılığın henüz yaygınlaşmadığı bir dönemde inşa edildiği anlaşılmıştır.

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