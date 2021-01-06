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Gök taşı bilim dünyasını alarma geçirdi! 'in kıyamet uyarıları yeniden gündeme geldi!

Ünlü bilim insanı , sayısız araştırmaya ve çalışmaya imzasını attı. 2018'de hayatını kaybeden Hawking, bilime birçok katkı yaptı. Bununla birlikte Hawking, insanlığın yok olmasına sebep olabilecek tehditlere karşı da sayısız kez uyarılarda bulundu. Ünlü fizikçinin uyarıları bir kere daha gündeme geldi. Bunun sebebi ise 'nın geçtiğimiz gün yaptığı flaş gök taşı açıklamasından kaynaklanıyor. Stephen Hawking'in evren hakkındaki düşüncelerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi, yaptığı kıyamet tahminlerinin de bir o kadar önemli olduğu gerçeğini hatırlatıyor. İşte Stephen Hawking'in korkutan kıyamet tahminleri...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 10:14
Gök taşı bilim dünyasını alarma geçirdi! Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündeme geldi!
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Gök taşı bilim dünyasını alarma geçirdi! Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündeme geldi!
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Gök taşı bilim dünyasını alarma geçirdi! Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündeme geldi!
Gök taşı bilim dünyasını alarma geçirdi! Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündeme geldi!
Gök taşı bilim dünyasını alarma geçirdi! Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündeme geldi!
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