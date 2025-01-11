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GÖNÜL DAĞI 162.BÖLÜM FRAGMANI: TRT1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
23:59
Gönül Dağı 162. bölüm fragmanı izle ile gündemde.TRT1 ekranlarında Anadolu'nun hikayesini samimi ve sıcak bir şekilde anlatan dizinin yeni bölümünden kareler görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Bu haftaki bölümde Kenan'ın hastalığı ve Ali'nin arkadaşlarının yaptıkları bölüme damga vurdu.Yeni haftada yaşanacaklar bekleniyor. Peki Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? İşte detaylar