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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 162.BÖLÜM FRAGMANI: TRT1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 23:59 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 23:59

GÖNÜL DAĞI 162.BÖLÜM FRAGMANI: TRT1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Gönül Dağı 162. bölüm fragmanı izle ile gündemde.TRT1 ekranlarında Anadolu'nun hikayesini samimi ve sıcak bir şekilde anlatan dizinin yeni bölümünden kareler görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Bu haftaki bölümde Kenan'ın hastalığı ve Ali'nin arkadaşlarının yaptıkları bölüme damga vurdu.Yeni haftada yaşanacaklar bekleniyor. Peki Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? İşte detaylar

GÖNÜL DAĞI 162.BÖLÜM FRAGMANI: TRT1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Gönül Dağı 162.bölüm fragmanıyla dizinin takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Amcaoğullarının hikayelerini ve Gedelli Kasabası'nın arkadaşlıklarını, komşuluklarını konu alan dizinin yeni bölüm fragmanıyla yaşanacaklar takip ediliyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

GÖNÜL DAĞI 162.BÖLÜM FRAGMANI: TRT1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

https://www.youtube.com/@GonulDagiTRT

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GÖNÜL DAĞI 162.BÖLÜM FRAGMANI: TRT1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

11 Ocak 2025 Cumartesi günü yayınlanan bölümü izlemek için:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

GÖNÜL DAĞI 162.BÖLÜM FRAGMANI: TRT1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Veysel, amcaoğullarına Kenan'ın durumunu haber verir. Kenan hastaneye yetiştirilerek ameliyata alınır. Kenan sağlığına kavuşabilecek mi?

Taner ve Selma, Ali'nin farklı davranışlarını fark eder. Ali'nin akran zorbalığına uğradığını öğrenen Selma ve Taner ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 162.BÖLÜM FRAGMANI: TRT1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Kiraz, evinin başkasına kiralandığını öğrenir. Sefer, Kiraz'a yardım ederek bir eve yerleşmelerine yardımcı olur. Kiraz, kasabada hakkında yapılan dedikoduları duyar. Kiraz bu dedikodulara karşı ne yapacaktır?

Ramazan ve Asuman, program çekimi için Eskişehir'e gidecektir. Ramazan, Eskişehir'de hangi sevinçli haberi alacaktır?

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