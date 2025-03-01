Haberler
Yaşam
Gönül Dağı 169. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 01.03.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
23:35
Gönül Dağı 169. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gündemde!
TRT 1 ekranlarında her hafta cumartesi günleri takip edilen Gönül Dağı 169. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Son bölümün ardından tanıtım için araştırmalar hız kazandı. Gedelli kasabasında olacaklar izleniyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?