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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 172. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! TRT 1 - Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2025 01:03 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 01:03

GÖNÜL DAĞI 172. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! TRT 1 - Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

TRT 1'de her cumartesi izleyicilerle buluşan ve sıcak hikayesiyle büyük ilgi gören Gönül Dağı, son bölümüyle yine dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı dizi, duygusal sahneleri ve samimi anlatımıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.Yeni bölümde neler yaşanacağı merak edilirken, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı da araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 172. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! TRT 1 - Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 172. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Amcaoğullarının başından geçen olaylar ve gelişmeler, dizinin takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor. Peki, yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı? İşte fragmana dair en son bilgiler…

GÖNÜL DAĞI 172. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! TRT 1 - Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

GÖNÜL DAĞI 172. BÖLÜM FRAGMANI

TRT1 ekranlarının beğenilen dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayında.Diziye dair fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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GÖNÜL DAĞI 172. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! TRT 1 - Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

22 Mart 2025 Cumartesi günü yayınlanıyor. Diziye dair bölümleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

GÖNÜL DAĞI 172. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! TRT 1 - Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğullarının icatlarını gördükten sonra onlara yatırım yapma sözü veren Süleyman Kaya, isteklerini bu bölümde dile getiriyor. Amcaoğulları, icatlarına yenilerini ekleyebilecekleri bu iş ortaklığı teklifini kabul edecekler mi? Yaptıkları ve egosunu ortaya çıkaran davranışlarıyla amcaoğullarının tepkisini çeken Süleyman Kaya, onları ikna edebilecek mi?

GÖNÜL DAĞI 172. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! TRT 1 - Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

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