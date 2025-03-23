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GÖNÜL DAĞI 172. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! TRT 1 - Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2025 01:03
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
01:03
GÖNÜL DAĞI 172. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! TRT 1 - Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?
TRT 1'de her cumartesi izleyicilerle buluşan ve sıcak hikayesiyle büyük ilgi gören Gönül Dağı, son bölümüyle yine dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı dizi, duygusal sahneleri ve samimi anlatımıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.Yeni bölümde neler yaşanacağı merak edilirken, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı da araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?