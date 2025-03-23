GÖNÜL DAĞI 172. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! TRT 1 - Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

Fidan ile Behçet aşkında neler yaşanacak?

Fidan'ı kurtarmak isterken büyük bir kaza geçiren ve ameliyat olan Behçet, koltuk değnekleriyle yürüyerek hastaneden çıkar. Ancak doktorun hayatı boyunca çocuk sahibi olamayacağı gerçeğini söylemesiyle şok olan Behçet, Fidan'ın telefonlarına cevap vermez ve kendisini eve kapatır. Fidan, onun bu davranışlarına bir anlam veremez ve ameliyat sıkıntısına yorar. Ancak Behçet'le karşılaştığında genç kızı hiç beklemediği tatsız bir sürpriz beklemektedir.

Kasabada yaşanan internet sorunu nasıl bir ders verecek?

Kasabada yaşanan internet sorunu, Gedelli sakinlerini çok kızdırır. En son yaşanan traktör krizinin ardından gözler Ramazan ve amcaoğullarına çevrilmiştir. Bu sorun büyüdükçe büyür ve bir dizi olayın meydana gelmesine neden olur. Ramazan ve amcaoğulları, internet kabusundan nasıl kurtulacak? Yediden yetmişe herkesin internet bağımlısı olduğu Gedelli'de yaşanan bu sorun, insanlara nasıl bir ders verecek?