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Haberler Yaşam Gönül Dağı 181. bölüm fragmanı: TRT 1 dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 23:30 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 23:30

Gönül Dağı 181. bölüm fragmanı: TRT 1 dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı ekrana gelen son bölümünün ardından, yeni bölüm tanıtımıyla merak edildi. Sevilen yapımın son bölümünde yaşananlar, dizinin sıkı takipçilerini gelecek bölüm fragmanına yönlendirdi. Peki, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Gönül Dağı 181. bölüm fragmanı ve detayları...

Gönül Dağı 181. bölüm fragmanı: TRT 1 dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının uzuz soluklu yapımı Gönül Dağı 180. bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Sevilen yapımda bu hafta izleyenleri derinden etkileyen anlar yaşandı. Peki, gelecek bölümde neler olacak, fragman yayınlandı mı? İşte, Gönül Dağı 181. bölüm fragmanı ve detaylar...

Gönül Dağı 181. bölüm fragmanı: TRT 1 dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 181. BÖLÜM FRAGMANI!

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

https://www.youtube.com/gonuldagitrt

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Gönül Dağı 181. bölüm fragmanı: TRT 1 dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 180. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süleyman Kaya, amcaoğullarına müjdeli bir haberle gelir. Almanya'da TVR Havacılık için işler büyüyecektir. Amcaoğullarından birinin işlerin başında durması gerekmektedir. Veysel ve Ramazan arasında neler yaşanacaktır?

Gönül Dağı 181. bölüm fragmanı: TRT 1 dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Selma, Taner'e gezi sırasında yaşananları söylememeye karar verir. Taner kasabaya dönerken neler yaşayacaktır? Sefer, Kiraz'a sürpriz yaparak ilk şarkı kaydını yapacaklarını söyler. Kiraz'ın şarkısı kasabalı tarafından nasıl karşılanacaktır?

Gönül Dağı 181. bölüm fragmanı: TRT 1 dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?