Gönül Dağı 181. bölüm fragmanı: TRT 1 dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının uzuz soluklu yapımı Gönül Dağı 180. bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Sevilen yapımda bu hafta izleyenleri derinden etkileyen anlar yaşandı. Peki, gelecek bölümde neler olacak, fragman yayınlandı mı? İşte, Gönül Dağı 181. bölüm fragmanı ve detaylar...