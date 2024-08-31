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Giriş Tarihi: 31.08.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 13:00

Gönül Dağı 5. Sezonuyla başlıyor! Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? 143. bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül dağı 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezondan fragmanın yayınlandığı dizide yeni bölüm tarihi belli oldu. Fragmanda yer alan "Mezarı içinde taşıyana, mezar gerekmez Ciritçi Abdullah… Kefeni ruhuna biçene, kefen gerekmez…" sözü izleyenleri derinden etkiledi. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman?

Gönül Dağı 5. Sezonuyla başlıyor! Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? 143. bölüm fragmanı yayınlandı!

Gönül dağı 12. bölümüyle sezon finali yapmıştı. TRT 1 ekranlarında 4 sezondur izleyici karşısına çıkan dizi, 5. sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın yer aldığı dizi başarılı oyuncu kadrosu ve sevilen hikayesiyle yeniden ekranlarda olacak. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman?

Gönül Dağı 5. Sezonuyla başlıyor! Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? 143. bölüm fragmanı yayınlandı!

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Amca oğulları ve kızlar birinci sınıfı bitiren çocukların karnesini görmek için sabırsızlanırlar. Gülsüm Öğretmen, velilere unutamayacakları bir ders verir. Selma'nın başı dönmeye başlar. Bu durum tekrarlanınca endişelenmemesi için Taner'den gizler. Selma'nın rahatsızlığının sebebi nedir?

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Gönül Dağı 5. Sezonuyla başlıyor! Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? 143. bölüm fragmanı yayınlandı!

Erken doğumu başlayan Elif, hastaneye kaldırılır. Hastane koridorunda çaresiz bekleyiş başlar. Elif ve bebeği yaşayacak mıdır? Erkan ve Filiz'in isteme merasimi olacaktır. Zahide ve çocuklar yurtdışından gelecektir. Herkes dört gözle onların gelmesini beklerken neler olacaktır?

Gönül Dağı 5. Sezonuyla başlıyor! Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? 143. bölüm fragmanı yayınlandı!

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

"Mezarı içinde taşıyana, mezar gerekmez Ciritçi Abdullah… Kefeni ruhuna biçene, kefen gerekmez…" sloganıyla tanıtımı yayınlanan Gönül Dağı 5. sezon TRT1'de 7 Eylül Cumartesi 20.00'de başlıyor.

Gönül Dağı 5. Sezonuyla başlıyor! Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? 143. bölüm fragmanı yayınlandı!
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