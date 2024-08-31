Gönül Dağı 5. Sezonuyla başlıyor! Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? 143. bölüm fragmanı yayınlandı!

Erken doğumu başlayan Elif, hastaneye kaldırılır. Hastane koridorunda çaresiz bekleyiş başlar. Elif ve bebeği yaşayacak mıdır? Erkan ve Filiz'in isteme merasimi olacaktır. Zahide ve çocuklar yurtdışından gelecektir. Herkes dört gözle onların gelmesini beklerken neler olacaktır?