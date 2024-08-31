Gönül Dağı 5. Sezonuyla başlıyor! Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? 143. bölüm fragmanı yayınlandı!

Giriş Tarihi: 31.08.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
13:00
Gönül Dağı 5. Sezonuyla başlıyor! Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? 143. bölüm fragmanı yayınlandı!
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül dağı 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezondan fragmanın yayınlandığı dizide yeni bölüm tarihi belli oldu. Fragmanda yer alan "Mezarı içinde taşıyana, mezar gerekmez Ciritçi Abdullah… Kefeni ruhuna biçene, kefen gerekmez…" sözü izleyenleri derinden etkiledi. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman?