Gönül Dağı 90. bölüm izle: Asuman, kasabadan ayrılmaya karar veriyor! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

Dişçi Musa'nın hastalığına teşhis koyulur. Cemile ve Veysel, babalarının tekrar kaybolacağından endişelenirken, Taner'in bir icadı ikiliye yardımcı olur.

Dişçi Musa, hastalığının ilerleme ihtimaliyle bir karar alır. Kararı ne olacaktır?