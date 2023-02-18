Haberler Yaşam Gönül Dağı bu hafta var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, neden yok? 18 Şubat TRT 1 yayın akışı

Giriş Tarihi: 18.02.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 10:32

Yaşanan deprem felaketi ardından diziler ve programlar yayınlarına ara verirken televizyon ekranlarında arama kurtarma çalışmaları yer aldı. Her hafta Cumartesi günü ekranlara gelen Gönül Dağı bu hafta var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen sevilen dizi yeni haftada sorgulanıyor. Dizinin takipçileri Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, bugün neden yok sorularını yakın takibe aldı. Cevaplar 18 Şubat TRT 1 yayın akışı üzerinden alınıyor. Peki, Gönül Dağı bu hafta var mı, bu akşam yok mu? İşte, detaylar…