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Haberler Yaşam Gönül Dağı bu hafta var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, neden yok? 18 Şubat TRT 1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 18.02.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 10:32

Gönül Dağı bu hafta var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, neden yok? 18 Şubat TRT 1 yayın akışı

Yaşanan deprem felaketi ardından diziler ve programlar yayınlarına ara verirken televizyon ekranlarında arama kurtarma çalışmaları yer aldı. Her hafta Cumartesi günü ekranlara gelen Gönül Dağı bu hafta var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen sevilen dizi yeni haftada sorgulanıyor. Dizinin takipçileri Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, bugün neden yok sorularını yakın takibe aldı. Cevaplar 18 Şubat TRT 1 yayın akışı üzerinden alınıyor. Peki, Gönül Dağı bu hafta var mı, bu akşam yok mu? İşte, detaylar…

Gönül Dağı bu hafta var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, neden yok? 18 Şubat TRT 1 yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI (18 ŞUBAT CUMARTESİ)

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Miraciyye Saklı Miras

07:15 Vuslat

09:35 Hayallerinin Peşinde

13:00 TRT Haber Ortak Yayın

15:15 Koyverdin Gittin Beni

19:00 TRT Ana Haber

20:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

22:30 Türk Sineması Kovan

03:10 Koyverdin Gittin Beni

05:20 Kapanış

Gönül Dağı bu hafta var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, neden yok? 18 Şubat TRT 1 yayın akışı

GÖNÜL DAĞI BUGÜN VAR MI?

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Gönül Dağı dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz paylaşıldığı kanallarda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.

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Gönül Dağı bu hafta var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, neden yok? 18 Şubat TRT 1 yayın akışı

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı ve diğer dizilerin yeniden ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı ancak çekimlerin yeniden başladığı yönünde bilgiler sosyal medyada yer almaya başladı.

Gönül Dağı bu hafta var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, neden yok? 18 Şubat TRT 1 yayın akışı

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gönül Dağı bu hafta var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, neden yok? 18 Şubat TRT 1 yayın akışı
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