Gönül Dağı Kenan ölüyor mu, diziden çıktı mı, ayrılacak mı? Gönül Dağı dizisinin Doktor Kenan'ı Serkan Kuru öldü mü, diziden ayrılacak mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Gönül Dağı dizisinde Kenan karakterinin diziye veda edip etmeyeceği konusu yayınlanan fragmanla beraber araştırma konusu haline geldi. Yayınlanan fragmanda ölüm belgesini gören ve büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Doktor dağa çıkar, öte yandan kasabaya kurt indiğini duyanlar yaptıkları aramada doktorun kanlı gömleğini bulur. Bu noktada "Gönül Dağı Kenan ölecek mi, diziden çıktı mı, ayrılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Serkan Kuru tarafından canlandırılan karakterin akıbeti yanıt arıyor. Peki, Gönül Dağı Kenan ölüyor mu, diziden çıktı mı, ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...