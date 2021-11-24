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Haberler Yaşam Gönül Dağı Kenan ölüyor mu, diziden çıktı mı, ayrılacak mı? Gönül Dağı dizisinin Doktor Kenan'ı Serkan Kuru öldü mü, diziden ayrılacak mı?
Giriş Tarihi: 24.11.2021 23:04 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 23:07

Gönül Dağı Kenan ölüyor mu, diziden çıktı mı, ayrılacak mı? Gönül Dağı dizisinin Doktor Kenan'ı Serkan Kuru öldü mü, diziden ayrılacak mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Gönül Dağı dizisinde Kenan karakterinin diziye veda edip etmeyeceği konusu yayınlanan fragmanla beraber araştırma konusu haline geldi. Yayınlanan fragmanda ölüm belgesini gören ve büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Doktor dağa çıkar, öte yandan kasabaya kurt indiğini duyanlar yaptıkları aramada doktorun kanlı gömleğini bulur. Bu noktada "Gönül Dağı Kenan ölecek mi, diziden çıktı mı, ayrılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Serkan Kuru tarafından canlandırılan karakterin akıbeti yanıt arıyor. Peki, Gönül Dağı Kenan ölüyor mu, diziden çıktı mı, ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

Gönül Dağı Kenan ölüyor mu, diziden çıktı mı, ayrılacak mı? Gönül Dağı dizisinin Doktor Kenan’ı Serkan Kuru öldü mü, diziden ayrılacak mı?

Gönül Dağı dizisinde Doktor Kenan karakterine hayat veren Serkan Kuru'nun diziden ayrılacağı konusu yayınlanan fragmanla konuşulmaya başlandı. Yapımın yayınlanan yeni bölüm fragmanında kasabaya kurt indiğini duyanlar yaptıkları aramada doktorun kanlı gömleğine rastlayacaktır. Bu kapsamda "Gönül Dağı Kenan ölecek mi, diziden çıktı mı, ayrılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Gönül Dağı dizisinde Doktor Kenan karakterine dair gelişmeler...

Gönül Dağı Kenan ölüyor mu, diziden çıktı mı, ayrılacak mı? Gönül Dağı dizisinin Doktor Kenan’ı Serkan Kuru öldü mü, diziden ayrılacak mı?

GÖNÜL DAĞI KENAN ÖLECEK Mİ?

Gönül Dağı'nın 41. bölüm 2. fragmanında, kurtların saldırısına uğradığı görülen Doktor Kenan'ın akıbeti, yapımın sıkı takipçilerinin merak konusu oldu.

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Gönül Dağı Kenan ölüyor mu, diziden çıktı mı, ayrılacak mı? Gönül Dağı dizisinin Doktor Kenan’ı Serkan Kuru öldü mü, diziden ayrılacak mı?

Döndü'nün ''Oğlum'' diye seslenmesi milyonları derinden etkilerken, izleyiciler sosyal medyada ''Kavuşamadan ayrılık geldi'' şeklinde yorumlarda bulundu.

Gönül Dağı Kenan ölüyor mu, diziden çıktı mı, ayrılacak mı? Gönül Dağı dizisinin Doktor Kenan’ı Serkan Kuru öldü mü, diziden ayrılacak mı?

''Doktor Kenan ailesine kavuşacak mı?'' sorusunun yanıtı, tüyleri diken diken edecek sahnelerin yaşanacağı Gönül Dağı dizisinin 41. bölümünde ortaya çıkacak.

Serkan Kuru kimdir?

Serkan Kuru, 18 Haziran 1978 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik Bölümü'nde tamamladıktan sonra; tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Terme Çayı isimli filmde canlandırdığı Ahmet karakteri ile geçen ve ilk dizi deneyimini de 2005 yılında rol aldığı Beşinci Boyut dizisi ile yaşayan Serkan Kuru; Beş Kardeş, Kara Para Aşk, Kertenkele, Nizama Adanmış Ruhlar, Kollama, Emret Komutanım, Çılgın Kolej, Sinyalciler, Evlenmeden Olmaz, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Şevkat Yerimdar, Taş Mektep, Mualif Başkan, Bekle Beni Yarın, Emret Komutanım Şah Mat gibi birçok projede rol almıştır. Serkan Kuru, Savaşçı dizisinde Astsubay Başçavuş Ali karakterini oynamıştı.

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