Gönül Dağı Ramazan diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu diziye veda mı ediyor?

CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR?

Cihat Süvarioğlu, 23 Eylül 1990 tarihinde Konya'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk alanında Yüksek Lisans çalışmasını tamamlamıştır. Tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2014'ten itibaren birçok film ve dizide rol almıştır. Bu işler arasında tv yapımları olarak Diğer Yarım (2014), Ölene Kadar (2017), Yüzleşme (2019), Gönül Dağı (2020-) sayılabilir; ayrıca Hakan: Muhafız (2018), Bartu Ben (2018), Yarım Kalan Aşklar (2020) ve Kuvvetli Bir Alkış (2024) gibi internet üzerinden seyirci ile buluşan dijital platform işlerinde yer almıştır. Sinema perdesinde ise, Görümce (2014), Kelebekler (2018), Kronoloji (2019) ve Değişen Dünyaya Karşı (2019) yapımlarında seyircisi karşısına çıkmıştır.