Haberler
Yaşam
Gönül Dağı Ramazan diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu diziye veda mı ediyor?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
12:34
Gönül Dağı Ramazan diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu diziye veda mı ediyor?
TRT 1 ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla sevilen dizisi Gönül Dağı sezon finaline yaklaşırken dizinin sevilen isminin ayrılacağı konuşulmaya başladı. Dizi de Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu'nun diziye veda edeceği iddia edildi. Anadolu'nun samimi ve sıcak hikayesini Amcaoğullarının maceralarıyla harmanlayan dizi de 3 başrolden biri olan Süvarioğlu'yla ilgili ayrılık iddialarının ardında dizinin sıkı takipçileri araştırmalarına başladı. Peki, Gönül Dağı Ramazan diziden ayrılıyor mu, Cihat Süvarioğlu diziye veda mı ediyor?