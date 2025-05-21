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Haberler Yaşam Gönül Dağı Ramazan diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu diziye veda mı ediyor?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 12:34

Gönül Dağı Ramazan diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu diziye veda mı ediyor?

TRT 1 ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla sevilen dizisi Gönül Dağı sezon finaline yaklaşırken dizinin sevilen isminin ayrılacağı konuşulmaya başladı. Dizi de Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu'nun diziye veda edeceği iddia edildi. Anadolu'nun samimi ve sıcak hikayesini Amcaoğullarının maceralarıyla harmanlayan dizi de 3 başrolden biri olan Süvarioğlu'yla ilgili ayrılık iddialarının ardında dizinin sıkı takipçileri araştırmalarına başladı. Peki, Gönül Dağı Ramazan diziden ayrılıyor mu, Cihat Süvarioğlu diziye veda mı ediyor?

Gönül Dağı Ramazan diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu diziye veda mı ediyor?

Gönül Dağı dizisinde ayrılık haberleri dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. 3 amcaoğlunun hikayesinin anlatıldığı Gönül Dağı dizisi, her hafta cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. 5 sezondur yayınlanan ve 6.sezonuna da devam edecek olan dizinin 6. sezonunda Ramazan karakterinin yer almayacağı iddia edildi. Peki, Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süravioğlu diziden ayrılıyor mu?

Gönül Dağı Ramazan diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu diziye veda mı ediyor?

GÖNÜL DAĞI RAMAZAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

İddialara göre Gönül Dağı'nda Berk Atan ve Semih Ertürk'le başrolü paylaşan Cihat Süvarioğlu sezon sonunda ekibe veda ediyor. Beş sezondur Eskişehir'de çekilen diziye büyük güç katan başarılı oyuncu projedeki sahnelerinin çekimini bu hafta tamamlayacak.

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Gönül Dağı Ramazan diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu diziye veda mı ediyor?

Cihat Süvarioğlu'nun bu yaz bağımsız bir sinema filminde de başrol oynayacağı söyleniyor. Oyuncunun diziden ayrılıp ayrılayacağına kendisinden ve yapımdan henüz bir açıklama yapılmadı. Geldiğinde yer vereceğiz.

Gönül Dağı Ramazan diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu diziye veda mı ediyor?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kaya Ailesi, Taner'in doktoru bulmasını beklerken, Selma'nın okulunda bir gezi düzenlenecektir. Gezi sırasında neler yaşanacaktır?

Süleyman, doktordan aldığı iyi haberle yaşam sevincini bulur. Süleyman kasabalı çocuklar için ne yapacaktır?

Fidan, Behçet'in yalan söylemesinden dolayı kırılır. İkili arasında neler olacaktır?

Hüseyin'in borçlu olduğu kişiler kasabaya gelir. Hüseyin'i kurtarabilmek için Seyfettin ne yapacaktır?

Gönül Dağı Ramazan diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu diziye veda mı ediyor?

CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR?

Cihat Süvarioğlu, 23 Eylül 1990 tarihinde Konya'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk alanında Yüksek Lisans çalışmasını tamamlamıştır. Tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2014'ten itibaren birçok film ve dizide rol almıştır. Bu işler arasında tv yapımları olarak Diğer Yarım (2014), Ölene Kadar (2017), Yüzleşme (2019), Gönül Dağı (2020-) sayılabilir; ayrıca Hakan: Muhafız (2018), Bartu Ben (2018), Yarım Kalan Aşklar (2020) ve Kuvvetli Bir Alkış (2024) gibi internet üzerinden seyirci ile buluşan dijital platform işlerinde yer almıştır. Sinema perdesinde ise, Görümce (2014), Kelebekler (2018), Kronoloji (2019) ve Değişen Dünyaya Karşı (2019) yapımlarında seyircisi karşısına çıkmıştır.