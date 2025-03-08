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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
23:41
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin gündeminde. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun üstlendiği dizi, her hafta büyük bir ilgiyle izleniyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından, izleyiciler yeni bölümde neler olacağını sabırsızlıkla bekliyor. Peki; Gönül Dağı 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar.