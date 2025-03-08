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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 23:41 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 23:41

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin gündeminde. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun üstlendiği dizi, her hafta büyük bir ilgiyle izleniyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından, izleyiciler yeni bölümde neler olacağını sabırsızlıkla bekliyor. Peki; Gönül Dağı 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı, diziyi takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. TRT1'in sevilen dizisi, her Cumartesi yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. 8 Mart 2025 tarihli son bölümün ardından, izleyiciler yeni haftada neler olacağına dair ipuçları arıyor. Peki, Gönül Dağı 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 170. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ile takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 169. BÖLÜM KONUSU

Gedelli'de Ramazan ayı başlar. Kaya ailesini tanımaya başlayan Süleyman, ağılı ziyaret eder. Süleyman, amcaoğullarının icatlarına nasıl bir tepki verecektir? Selma, bebeğini amcaoğullarına emanet eder. Ramazan, Güneş'i başka bir bebekle karıştırır. Güneş bulunacak mıdır?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Veysel sınava gireceği için ders çalışmaya başlar. Amcaoğulları Veysel'e nasıl ders çalıştıracaktır?