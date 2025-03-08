GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı, diziyi takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. TRT1'in sevilen dizisi, her Cumartesi yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. 8 Mart 2025 tarihli son bölümün ardından, izleyiciler yeni haftada neler olacağına dair ipuçları arıyor. Peki, Gönül Dağı 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı?