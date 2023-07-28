Haberler Yaşam Google medyayı sömürüyor! Mevlüt Tezel yazdı: Sadece 6 ayda elde ettiği gelir 7 kat arttı...

Giriş Tarihi: 28.07.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 10:04

Google medyayı sömürüyor! Mevlüt Tezel yazdı: Sadece 6 ayda elde ettiği gelir 7 kat arttı...

Arama motoru Google, tüm dünyada milyarlarca insanın ve kurumların verilerini kullandı. Her yıl milyarlarca dolar kar sağladı. Ancak medya kuruluşlarının telif haklarını hiçe saydı. Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Google'ın internette üretilen içeriklerden elde ettiği geliri açıkladı. Buna göre Google ve YouTube'un çatı şirketi olan Alphabet, 2023'ün ikinci çeyreğinde gelirini yüzde 7 artırarak 74,6 milyar dolara çıkarttı. Medya gelirlerinde düşüş yaşandığını ancak teknoloji şirketlerinin üst üste kar ettiğini açıklayan Mevlüt Tezel "Teknoloji devlerinin medyayı sömürmesinin önüne geçilmezse habercilik daha da geriler" ifadesini kullandı. İşte detaylar…