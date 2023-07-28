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Haberler Yaşam Google medyayı sömürüyor! Mevlüt Tezel yazdı: Sadece 6 ayda elde ettiği gelir 7 kat arttı...
Giriş Tarihi: 28.07.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 10:04

Google medyayı sömürüyor! Mevlüt Tezel yazdı: Sadece 6 ayda elde ettiği gelir 7 kat arttı...

Arama motoru Google, tüm dünyada milyarlarca insanın ve kurumların verilerini kullandı. Her yıl milyarlarca dolar kar sağladı. Ancak medya kuruluşlarının telif haklarını hiçe saydı. Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Google'ın internette üretilen içeriklerden elde ettiği geliri açıkladı. Buna göre Google ve YouTube'un çatı şirketi olan Alphabet, 2023'ün ikinci çeyreğinde gelirini yüzde 7 artırarak 74,6 milyar dolara çıkarttı. Medya gelirlerinde düşüş yaşandığını ancak teknoloji şirketlerinin üst üste kar ettiğini açıklayan Mevlüt Tezel "Teknoloji devlerinin medyayı sömürmesinin önüne geçilmezse habercilik daha da geriler" ifadesini kullandı. İşte detaylar…

MEVLÜT TEZEL
Google medyayı sömürüyor! Mevlüt Tezel yazdı: Sadece 6 ayda elde ettiği gelir 7 kat arttı...

Dünyanın en büyük arama motoru Google, telif haklarını hiçe saydı. İnternette üretilen içeriklerin aranmasından ve reklam gelirlerinden milyarlarca dolar kar etti ancak yayıncıların hakların sömürmeye çalıştı.

Google medyayı sömürüyor! Mevlüt Tezel yazdı: Sadece 6 ayda elde ettiği gelir 7 kat arttı...

ELDE ETTİĞİ KAR YİNE ZİRVEDE!

Bu uygulamaya başta ABD olmak üzere Avrupa'dan da tepki yağdı. Google ve Youtube'un 2023'ün ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, internet devinin medya sömürüsünü kanıtladı.

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Google medyayı sömürüyor! Mevlüt Tezel yazdı: Sadece 6 ayda elde ettiği gelir 7 kat arttı...

Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında Google ve YouTube'un çatı şirketi olan Alphabet'in 2023'ün ikinci çeyreğindeki gelirlerini kaleme aldı. Şirketin gelirini bir yıl önceki aynı döneme göre yüzde 7 artırarak 74,6 milyar dolara yükselttiğini vurguladı.

Google medyayı sömürüyor! Mevlüt Tezel yazdı: Sadece 6 ayda elde ettiği gelir 7 kat arttı...

'TAM 42.628 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ'

"Google ve YouTube'un çatı şirketi olan Alphabet, 30 Haziran'da sona eren 2023'ün ikinci çeyreğinde gelirini bir yıl önceki aynı döneme göre yüzde 7 artırarak 74,6 milyar dolara yükseltti. Google arama gelirleri bu çeyrekte tam 42.628 milyar dolara yükseldi. YouTube'un reklam gelirleri de 7.665 milyar dolara yükseldi" açıklamasını yaptı.

Google medyayı sömürüyor! Mevlüt Tezel yazdı: Sadece 6 ayda elde ettiği gelir 7 kat arttı...

Alphaber'in dünya medyasını sömürdüğüne dikkat çeken Mevlüt Tezel, Google'ın reklam gelirinin de yüzde 3,3 artarak 58,14 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

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