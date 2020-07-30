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'dan Doodle sürprizi: Google Doodle oldu! Turhan Selçuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Dünyanın en çok tercih edilen ve her gün milyonlarca kullanıcının ziyaret ettiği , 30 Temmuz 1922'de Milas'da doğan 'un, 98. doğum gününde doodle sürprizi yaptı. Turhan Selçuk, yaptığı karikatürler ile biliniyordu. Peki, Turhan Selçuk kimdir? Turhan Selçuk kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 30.07.2020 07:23 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 07:24
Google'dan Doodle sürprizi: Turhan Selçuk Google Doodle oldu! Turhan Selçuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcı adlı arama motoruna girdiklerinde karikatürist 'un karikatürü ile karşılaştı. 98. yaş günü olan Turhan Selçuk 11 Mart 2010 tarihinde yaşamını yitirmişti. Peki, Turhan Selçuk kimdir? Turhan Selçuk kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

TURHAN SELÇUK KİMDİR? TURHAN SELÇUK GOOGLE'DA DOODLE OLDU

1922`de Milas`da (Muğla) doğdu. İlk karikatürleri 1941`de Adana`da Türk Sözü, İstanbul`da Kırmızı Beyaz ve Şut`ta yayımlandı.

İşte Turhan Selçuk'un hayatı…

Google'dan Doodle sürprizi: Turhan Selçuk Google Doodle oldu! Turhan Selçuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

1948`de Şaka, Akbaba, Tasvir ve Aydede dergilerinin kadrolarında yer aldı. Ertesi yıl Yeni İstanbul gazetesine girdi. ABD`li karikatürcü Saul Steinberg`in "çizgiyle mizah" anlayışını benimsedi. Aynı gazetede karikatür tarihini ele alan yazılar kaleme aldı. "Grafik mizah"ın karikatürün evrensel anlatımı olduğunu savundu.

1951`de ilk sergisini açtı; 1952`de, kardeşi İlhan Selçuk ile birlikte öncülerinden olduğu 1950 Kuşağı`nın ilk yayını 41 Buçuk adlı mizah dergisini, 1953`te de Karikatür`ü yayımladı. İlk kitabı Karikatür Albümü`nü çıkardığı 1954`te Milliyet gazetesine başkarikatürcü olarak giren sanatçı, oluşturduğu karikatür üslubunu bu dönemde geometrik bir estetiğe oturtmaya başladı ve bu tür yapıtları, kardeşiyle birlikte çıkardığı mizah dergisi Dolmuş`ta ivme kazandı.

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Google'dan Doodle sürprizi: Turhan Selçuk Google Doodle oldu! Turhan Selçuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

1957`de Milliyet`te "Abdülcanbaz" adlı ünlü çizgi roman kahramanının maceralarına başladı; 1959`da 140 Karikatür`de yeni dönem yapıtlarından bir seçki düzenledi. 1960`larda İtalyan mizah dergisi II Travaso`nun kadrosuna girdi.

1961`de haftalık politika dergisi Yön`de çizmeye başladı; 1962`de Turhan 62, 1964`te ise Hiyeroglif, 1969`da Hal ve Gidiş`i yayımladı. Aynı yıl ikinci kez Yeni İstanbul`a döndü, daha sonra Akşam`a geçti, 1972`de ise Cumhuriyet gazetesinde haftalık panaromik politik karikatürler çizmeye başladı. 1979`da aniklopedik albümü Söz Çizginin`i yayımladıktan sonra 1980`de Milliyet`e döndü.

Son olarak Cumhuriyet gazetesinde çizen , gazeteci-yazar İlhan Selçuk'un kardeşi.

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