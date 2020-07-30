Google'dan Doodle sürprizi: Turhan Selçuk Google Doodle oldu! Turhan Selçuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Dünyanın en çok tercih edilen ve her gün milyonlarca kullanıcının ziyaret ettiği Google, 30 Temmuz 1922'de Milas'da doğan Turhan Selçuk'un, 98. doğum gününde doodle sürprizi yaptı. Turhan Selçuk, yaptığı karikatürler ile biliniyordu. Peki, Turhan Selçuk kimdir? Turhan Selçuk kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar