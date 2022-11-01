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Haberler Yaşam Google’dan doodle özel Hulusi Kentmen sürprizi! Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Giriş Tarihi: 01.11.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 08:10

Google’dan doodle özel Hulusi Kentmen sürprizi! Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Türk sinemasının duayen ismi Hulusi Kentmen Google doodle oldu. Yeşilçam'ın tonton amcası bundan tam 29 sene evvel vefat etmişti. Babacan tavrı ile gönüllerde taht kuran ismi google'da doodle olduğunu görenler Hulusi Kentmen neden google'da, Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorularına yanıt arıyor. İşte Hulusi Kentmen gençliği, filmleri ve hayatı…

Google’dan doodle özel Hulusi Kentmen sürprizi! Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Ana sayfa usta oyuncu Hulusi Kentmen'e özel bir çizimi ile süslendi. Her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan Google'dan Hulusi Kentmen doodle sürprizi gelince ünlü oyuncu ile ilgili olarak Hulusi Kentmen kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü, filmleri nelerdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Birçok yapımda rol alan Kentmen, 20 Ocak 1912 Bulgaristan Tırnovo doğumlu Hulusi Kentmen, İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulunun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. İşte Hulusi Kentmen hayatı, dizileri ve filmleri…

Google’dan doodle özel Hulusi Kentmen sürprizi! Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

HULUSİ KENTMEN KİMDİR?

20 Ocak 1912 Bulgaristan Tırnovo doğumlu Hulusi Kentmen, İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulunun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Astsubaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halkevleri'nde tiyatroya başladı.

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Google’dan doodle özel Hulusi Kentmen sürprizi! Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de ilk filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı.

Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hâkim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan, tatlı-sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti.

Birçok filminde, Kentmen'i, Kemal Ergüvenç, bazı filmlerinde ise Rıza Tüzün seslendirdi. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı; keman çalıp parodiler yaptı.

1938'de Refika Kentmen'le evlendi. Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu.

Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Karacaahmet Mezarlığı'nda yatmaktadır. Ekim 2020'de İzmit'te hayatının bir bölümünün geçtiği evin müze yapılması kararlaştırıldı.

Google’dan doodle özel Hulusi Kentmen sürprizi! Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

HULUSİ KENTMEN'İN ROL ALDIĞI BAZI FİLMLER ŞÖYLE:

"Paranın gücü", "Acı Su", "Donanmanın Gülü", "Şabancık", "Taşı Toprağı Altın Şehir", "Ah Bu Ne Dünya", "Bıktım Her Gün Ölmekten", "Meraklı Köfteci", "Ah Bu Gençlik", "Minik Cadı", "Ateş Böceği", "Ah Nerede", "Üçkağıtçılar", "Baba Bizi Eversene", "Kara Murat Ölüm Emri", "Yumurcak", "Uyanık Kardeşler", "Yalancı Yarim", "Vurgun", "Keloğlan ile Cankız", "Öksüzler", "Sev Kardeşim", "Yumurcağın Tatlı Rüyaları", "Ali Baba Kırk Haramiler", "Sezercik Yavrum Benim", "Ayşecik Yuvanın Bekçileri", "Bir Katil Sevdim", "Denizciler Geliyor", "Sevgili Öğretmenim", "Şoförün Kızı", "Çanakkale Aslanları", "Kendini Arayan Adam", "Gönül Avcısı", "Sevimli Haydut", "Vatan Uğruna", "Meçhul Kahramanlar", "Efelerin Efesi", "İstiklal Madalyası".

Google’dan doodle özel Hulusi Kentmen sürprizi! Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

HULUSİ KENTMEN NEDEN GOOGLE DOODLE?

Google normalde sanatçıları, bilim insanlarını ve diğer önemli kişileri doğum tarihinde veya vefat tarihinde Doodle yapmaktadır. Fakat usta sinema oyuncusu ve tiyatro sanatçısı Hulusi Kentmen'in doğum tarihi Ocak ayında ve vefat tarihi ise Aralık ayındadır. Haliyle vatandaşlar 1 Kasım Hulusi Kentmenneden Doodle oldu merak ediyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

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