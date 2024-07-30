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Giriş Tarihi: 30.07.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 14:17

GORA oyuncuları ve konusu: GORA filmi nerede çekildi, ne zaman kaç yılında yayınlandı?

Senaristliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı ve yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu GORA oyuncuları ve konusu ile gündemde. Bu akşam ekranlara gelecek yapım sinemaseverlerin gündeminde. "Bir Uzay Filmi" sloganıyla çıkan G.O.R.A. bir kez daha televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Peki; GORA filmi nerede çekildi, ne zaman kaç yılında yayınlandı? İşte, filme dair merak edilenler...

GORA oyuncuları ve konusu: GORA filmi nerede çekildi, ne zaman kaç yılında yayınlandı?

GORA oyuncuları kimler, konusu nedir soruları gündemde. Komedi türündeki yapım daha sonra Cem Yılmaz'ın hayat verdiği 'Arif' karakteri üzerinden seriye kavuştu. AROG ile Arif V 216 yapımları ilk filmdeki karakterlere bağlı kalarak devam etti. Peki; GORA filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

GORA oyuncuları ve konusu: GORA filmi nerede çekildi, ne zaman kaç yılında yayınlandı?

GORA FİLMİ KONUSU

Kurnaz ve genç bir adam olan Arif, bir kasabada halı satarak yaşamını sürdürmektedir. Genelde yaşadığı bölgedeki insanlar, kendisini hafif üç kağıtçı bir tip olarak bilirler. Bir gün Arif'in dükkanına gelen yabancı müşteriler, ona hayal bile edemeyeceği bir deneyim yaşatır.

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GORA oyuncuları ve konusu: GORA filmi nerede çekildi, ne zaman kaç yılında yayınlandı?

Gelenler aslen uzaylılardır ve bu uzaylılar tarafından kaçırılan Arif, bambaşka bir gezegene götürülür. Arif, karakterine uygun bir biçimde bu gezegenden kaçıp kurtulabilmenin türlü yollarını aramaya başlar. Ancak yaşayacağı maceralar, onun bu gezegende aşk ile burun buruna gelmesine de neden olacaktır.

GORA oyuncuları ve konusu: GORA filmi nerede çekildi, ne zaman kaç yılında yayınlandı?

GORA OYUNCULARI

Cem Yılmaz - Arif Işık, Komutan Logar, Erşan Kuneri, Komutan Kubar
Rasim Öztekin - Bob Marley Faruk
Özkan Uğur - Garavel, Anonsçu
Şafak Sezer - Kuna
Özge Özberk - Ceku Lamtina
Ozan Güven - Robot 216, Gerzek
Engin Günaydın - Editör
İdil Fırat - Mulu Lamtina
Erdal Tosun - Rendroy
Cezmi Baskın - Amir Tocha Lamtina
Muhittin Korkmaz - Tihulu

GORA oyuncuları ve konusu: GORA filmi nerede çekildi, ne zaman kaç yılında yayınlandı?

GORA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN?

2004 yılında izleyenleri ile buluşan yapımın çekimleri için stüdyolar, Antalya Film Platolarında oluşturuldu.

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