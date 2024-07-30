GORA oyuncuları ve konusu: GORA filmi nerede çekildi, ne zaman kaç yılında yayınlandı?

GORA FİLMİ KONUSU

Kurnaz ve genç bir adam olan Arif, bir kasabada halı satarak yaşamını sürdürmektedir. Genelde yaşadığı bölgedeki insanlar, kendisini hafif üç kağıtçı bir tip olarak bilirler. Bir gün Arif'in dükkanına gelen yabancı müşteriler, ona hayal bile edemeyeceği bir deneyim yaşatır.