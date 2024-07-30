Giriş Tarihi: 30.07.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
14:17
GORA oyuncuları ve konusu: GORA filmi nerede çekildi, ne zaman kaç yılında yayınlandı?
Senaristliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı ve yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu GORA oyuncuları ve konusu ile gündemde. Bu akşam ekranlara gelecek yapım sinemaseverlerin gündeminde. "Bir Uzay Filmi" sloganıyla çıkan G.O.R.A. bir kez daha televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Peki; GORA filmi nerede çekildi, ne zaman kaç yılında yayınlandı? İşte, filme dair merak edilenler...