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Görenler hayrete düştü! Balık için attığı oltaya öyle bir şey takıldı ki! "Kızım sandı ki ben balık yakaladım"
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
09:37
Görenler hayrete düştü! Balık için attığı oltaya öyle bir şey takıldı ki! "Kızım sandı ki ben balık yakaladım"
Görenleri hayrete düşüren olay Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi. Güneşli havayı fırsat bilen İdris Kurt çocuklarını da alıp balık tutmaya sahile gitti. Balığa niyetlendi oltasını çektiğinde karşısına çıkan şey Kurt'u hayretler içerisinde bıraktı. "Kızım sandı ki ben balık yakaladım balığımı kuş alıp götürüyor ağzında deyip balığımı alma deyip tepki verdi" ifadelerini kullandı.