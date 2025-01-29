Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Görenler hayrete düştü! Balık için attığı oltaya öyle bir şey takıldı ki! "Kızım sandı ki ben balık yakaladım"
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:37

Görenler hayrete düştü! Balık için attığı oltaya öyle bir şey takıldı ki! "Kızım sandı ki ben balık yakaladım"

Görenleri hayrete düşüren olay Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi. Güneşli havayı fırsat bilen İdris Kurt çocuklarını da alıp balık tutmaya sahile gitti. Balığa niyetlendi oltasını çektiğinde karşısına çıkan şey Kurt'u hayretler içerisinde bıraktı. "Kızım sandı ki ben balık yakaladım balığımı kuş alıp götürüyor ağzında deyip balığımı alma deyip tepki verdi" ifadelerini kullandı.

İHA
Görenler hayrete düştü! Balık için attığı oltaya öyle bir şey takıldı ki! Kızım sandı ki ben balık yakaladım

Dörtyol ilçesinde yaşayan olta balıkçısı İdris Kurt, güneşli havayı fırsat bilerek çocuklarıyla sahilde balık tutmak istedi. Oltasını balık tutmak için denize atan Kurt'un oltasına martı takıldı. Yaşadığı ilginç anları cep telefonuyla kayıt altına alan Kurt'un ve çocuklarının şaşkınlığı kameraya yansıdı.

Görenler hayrete düştü! Balık için attığı oltaya öyle bir şey takıldı ki! Kızım sandı ki ben balık yakaladım

O ANLARI ANLATTI

Martıyı karaya çeken Kurt, hayvanı oltadan kurtararak tekrar doğaya bıraktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine arkadaşları tarafından gülümseten diyalogların odağında kalan Kurt, martının oltasına takılmasıyla yaşadığı şoku anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Görenler hayrete düştü! Balık için attığı oltaya öyle bir şey takıldı ki! Kızım sandı ki ben balık yakaladım

"BALIK BEKLERKEN MARTI YAKALAYINCA ONUN ŞOKUNU YAŞADIM"

Balığa niyetle denize attığı oltasına martı geldiği anları anlatan 39 yaşındaki İdris Kurt, "Havanın güneşli olmasını fırsat görerek çocuklarımla balık tutmaya gittik. Balık yakalamak için oltayı denize atıp biraz gezip çocuklarımla geldiğimde oltamın yerinde değil aşağıda iki kayanın arasına sıkışmış ipi komple almıştı martı.

Görenler hayrete düştü! Balık için attığı oltaya öyle bir şey takıldı ki! Kızım sandı ki ben balık yakaladım

KIZIM SANDI Kİ BEN BALIK YAKALADIM

Ben oltaya çekerken 200 metre ileriden baktım martının bana doğru geldiğini fark ettim acaba martı mı yakaladım balık mı yakaladım oltayı sarmaya başladım. Oltamı güzel bir şekilde canına zarar vermeden çekip iğneyi ayağından çıkarttım, saldım. Kızım sandı ki ben balık yakaladım balığımı kuş alıp götürüyor ağzında deyip balığımı alma deyip tepki veriyordu, öbür oğlum da zaten martıyı görünce korkuyor kaçıyor ve ileriye gitmiş beni bekliyordu.

Görenler hayrete düştü! Balık için attığı oltaya öyle bir şey takıldı ki! Kızım sandı ki ben balık yakaladım

ÇEVREMDEKİ DOSTLAR DA ŞAŞIRDI

İlk kez martı yakaladım, kıyıya kadar çektim hatta ayağından iğneyi çıkartırken martı elimi de ısırdı. Eşim de ve çevremdeki dostlar da şaşırdı millet balık yakalıyor sen martı yakaladın diye espri yapanlar oldu.

SON DAKİKA