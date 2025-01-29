Görenler hayrete düştü! Balık için attığı oltaya öyle bir şey takıldı ki! "Kızım sandı ki ben balık yakaladım"

KIZIM SANDI Kİ BEN BALIK YAKALADIM

Ben oltaya çekerken 200 metre ileriden baktım martının bana doğru geldiğini fark ettim acaba martı mı yakaladım balık mı yakaladım oltayı sarmaya başladım. Oltamı güzel bir şekilde canına zarar vermeden çekip iğneyi ayağından çıkarttım, saldım. Kızım sandı ki ben balık yakaladım balığımı kuş alıp götürüyor ağzında deyip balığımı alma deyip tepki veriyordu, öbür oğlum da zaten martıyı görünce korkuyor kaçıyor ve ileriye gitmiş beni bekliyordu.