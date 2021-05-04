Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Görev belgesi nasıl ve nereden alınır? E-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile Görev belgesi örneği!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 15:17

nasıl ve nereden alınır? E-devlet e-başvuru sistemi ile !

tarafından 81 ilin valiliğine " Düzenlenmesi" konulu genelge gönderdi. Gönderilen düzenlenme kapsamında görev belgesi (muafiyet belgesi) nasıl alınır sorusunun yanıtı belli oldu. 17 gün yasak boyunca çalışmak zorunda olanların yani görev belgesi alması gerekiyor. Görev belgesi için İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden başvuru yapılabilecek. Çalışan ve iş yeri sahiplerini yakından ilgilendiren çalışma izni görev belgesi formunun kullanım süresi de uzatılırken detaylı sorgulamalar başladı. Buna göre; ? E-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile !

Görev belgesi nasıl ve nereden alınır? E-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile Görev belgesi örneği!

almak isteyenler son günlerde epey artış gösteriyor. Tam kapanma sürecine geçilmesiyle işlerine gitmek zorunda olan vatandaşların e devlet üzerinden görev belgesi () alması gerekiyor. Aksi taktirde yasaktan muaf sayılmıyorlar. Öte yandan, tarafından açıklama yapılırken çalışma izin belgesi alma konusunda alternatif yöntemler hakkında da bilgi verildi. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma ile birlikte muafiyet belgesi olarak adlandırılan görev belgesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. ? E-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile ve sorgulama işlemleri…

Görev belgesi nasıl ve nereden alınır? E-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile Görev belgesi örneği!

GÖREV BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

'nın yayımladığı Düzenlenmesi Konulu Genelgesinde görev belgesi başvurusu ile ilgili detaylar yer aldı. Görev belgesi için İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden başvuru yapılabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ÇALIŞMA İZİNLERİ GÖREV BELGELERİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLADI

Genelgeye göre, muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, daha önceki genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenip imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar kullanılmasına imkan tanındı.

Genelgede muafiyet kapsamında bulunanlara yönelik 2 ayrı izin sisteminin olduğu hatırlatıldı. Esas yöntem olan e-başvuru sitemi üzerinden 2 Mayıs saat 17.00'ye kadar 2 milyon 677 bin çalışma izni görev belgesinin verildiği, muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden çeşitli nedenlerle belge alamayanlar için ise işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatıldığı aktarıldı.

Muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden henüz çalışma izni görev belgesi alamayan işyeri sahipleri, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları için de yeni düzenlemenin yapıldığı ve bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli entegrasyonların sağlandığı bildirildi.

Valiler ve kolluk kuvvetleri tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinde çalışma izni görev belgeleri detaylı olarak kontrole tabi tutulacağı ve herhangi bir suistimalin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirileceği ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Görev belgesi nasıl ve nereden alınır? E-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile Görev belgesi örneği!

E-Devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra E-Başvuru ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e-Devlet şifreniz ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan kaydınızı görüntüleyebilir ve bunu çıktı olarak alabilirsiniz. Çalışma belgesi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

E-DEVLET ÇALIŞMA BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek. e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.

Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2'de örneği verilen Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak.

Ayrıca seyahat izin başvuruları, önceden e-Devlette Bakanlığımızca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet Hizmetleri listesinden doğrudan erişim sağlanabilecek hale getirildi.

Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla Cenaze İzin Hizmeti seyahat izni başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilir hale getirildi. Ayrıca cenaze izni için başvuru esnasında vatandaşların elektronik ortamda Ölüm Belgesi yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Başvuru konusunun doğruluğu, Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.

Görev belgesi nasıl ve nereden alınır? E-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile Görev belgesi örneği!

EK-1 KAMU PERSONELİ GÖREV BİLDİRİM BELGESİ İNDİR

EK-1 GÖREV BELGESİ İNDİR

SON DAKİKA