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Görüldü! ''un peşine düştüler...

132 bin kişiden topladığı 1 milyar 100 milyon lirayla kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu dolandırıcı Mehmet Aydın'ın, sevgilisinin yaşadığı 'da görüldüğü iddia edildi. Mağdurlar hemen peşine düştü.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:23
Görüldü! 'Tosuncuk'un peşine düştüler...

Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, 'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı.

Görüldü! 'Tosuncuk'un peşine düştüler...

Takvim gazetesinin haberine göre, alacaklılar kapısına dayandı. İddiaya göre, kız arkadaşını ziyaret ettiği belirtilen , yüklü bir rüşvet vererek paçayı sıyırdı. Mağdurlar ise afiş bastırıp aramaya başladı.

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Görüldü! 'Tosuncuk'un peşine düştüler...

Uruguay'da olduğu sanılan 'un, 'da tatlı hayat yaşadığı öne sürüldü.

Görüldü! 'Tosuncuk'un peşine düştüler...

Çiftlik Bank davasının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamesinde 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer alıyor.

Görüldü! 'Tosuncuk'un peşine düştüler...

Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatılıyor.

Görüldü! 'Tosuncuk'un peşine düştüler...

Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtiliyor.

Görüldü! 'Tosuncuk'un peşine düştüler...

İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık",

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