Görümce filmi bu akşam ekranlarda! Görümce filmi oyuncuları ve konusu

Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet'i de türlü komik maceralar beklemektedir...