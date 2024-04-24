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Haberler Yaşam Görümce filmi bu akşam ekranlarda! Görümce filmi oyuncuları ve konusu
Giriş Tarihi: 24.04.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 16:44

Görümce filmi bu akşam ekranlarda! Görümce filmi oyuncuları ve konusu

Görümce filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemde. 2016 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü otururken senaryo Gupse Özay imzası taşıyor. İzleyenlerden tam not alan komedi filmi bu akşam televizyon ekranlarında takip ediliyor. İşte, Görümce filmi oyuncuları ve konusu

Görümce filmi bu akşam ekranlarda! Görümce filmi oyuncuları ve konusu

Görümce filmi oyuncuları arasında Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece gibi isimler yer alıyor. Aşk, arkadaşlık, aile ilişkilerine odaklanan film televizyonda takip ediliyor. İşte, Görümce filmi konusu ve oyuncuları...

Görümce filmi bu akşam ekranlarda! Görümce filmi oyuncuları ve konusu

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır.

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Görümce filmi bu akşam ekranlarda! Görümce filmi oyuncuları ve konusu

Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar.

Görümce filmi bu akşam ekranlarda! Görümce filmi oyuncuları ve konusu

Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet'i de türlü komik maceralar beklemektedir...

Görümce filmi bu akşam ekranlarda! Görümce filmi oyuncuları ve konusu

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay

Buğra Gülsoy

Eda Ece

Zeynep Kankonde

Danilo Zanna

Dilşah Demir

İnci Pars

Özlem Öçalmaz

Özlem Tokaslan

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