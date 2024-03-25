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Haberler Yaşam Görüntüler ABD'den! Dev pitonun midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü
Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 11:25

Görüntüler ABD'den! Dev pitonun midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü

ABD'nin Florida eyaletinde bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüler pes dedirtti. Boyu 9 metreye kadar ulaşabilen Burma pitonu, ormanlık alanda hareketsiz bir şekilde bulundu. Milli park çalışanları tarafından karnı yarılan dev pitonun midesinden çıkan şey görenleri şoke etti. İşte detaylar...

Görüntüler ABD’den! Dev pitonun midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü

ABD'nin Florida eyaletinde çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

Görüntüler ABD’den! Dev pitonun midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü

Boyu 9 metreye ve 100 kilo ağırlığa kadar ulaşabilen Burma pitonu, ormanlık alanda hareketsiz şekilde bulundu.

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Görüntüler ABD’den! Dev pitonun midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü

İhbar üzerine bölgeye gelen milli park çalışanları dev pitonun karnını yardı.

Görüntüler ABD’den! Dev pitonun midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü

Pitonun karnından çıkanlar ise görenleri şaşkına çevirdi.

Görüntüler ABD’den! Dev pitonun midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü

Dev pitonun midesinden 5 metre uzunluğunda bir timsah çıkarıldı.

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