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Görüntüler ABD'den! Dev pitonun midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü
Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
11:25
Görüntüler ABD'den! Dev pitonun midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü
ABD'nin Florida eyaletinde bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüler pes dedirtti. Boyu 9 metreye kadar ulaşabilen Burma pitonu, ormanlık alanda hareketsiz bir şekilde bulundu. Milli park çalışanları tarafından karnı yarılan dev pitonun midesinden çıkan şey görenleri şoke etti. İşte detaylar...