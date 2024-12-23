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Haberler Yaşam Görüntüleri ortaya çıkınca intihar etmişti: SMA'LI İkbal'in annesi ilk defa konuştu! " Gururuna yediremedi"
Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:40

Görüntüleri ortaya çıkınca intihar etmişti: SMA'LI İkbal'in annesi ilk defa konuştu! " Gururuna yediremedi"

İzmir'de SMA hastası 1 yaşındaki kızı İkbal'in valilik onaylı kampanyası devam ederken bir gece kulübünde eğlendiği görüntülerin ortaya çıkması sonrası yapılan eleştirilerin ardından yaşamına son veren Umut Kardeş'in eşi Hatice Kardeş, "Umut ile en son olay günü gündüz konuşmuştuk. Ona görüntüleri sordum. 'Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum' dedi. Ondan sonra hiçbir şekilde iletişime geçmedik" dedi.

Ceyhan TORLAK
Görüntüleri ortaya çıkınca intihar etmişti: SMA’LI İkbal’in annesi ilk defa konuştu! Gururuna yediremedi

Torbalı ilçesinde yaşayan Hatice-Umut Kardeş'in kızları İkbal Kardeş'e 18 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. İkbal bebeğin Zolgensma gen tedavisi için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı.

Görüntüleri ortaya çıkınca intihar etmişti: SMA’LI İkbal’in annesi ilk defa konuştu! Gururuna yediremedi

İkbal'in tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için sosyal medya aracılığı ile destek arayan Kardeş ailesine vatandaşlar ile STK'lar yardım etti. Kampanya süreci devam ederken, birkaç gün önce baba Umut Kardeş'in gece kulübünde eğlendiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler eleştirilere neden oldu.

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Görüntüleri ortaya çıkınca intihar etmişti: SMA’LI İkbal’in annesi ilk defa konuştu! Gururuna yediremedi

HAKKIM HİÇBİRİNİZE HELAL DEĞİL

Yaşananların ardından Umut Kardeş de sosyal medyadan açıklama yaptığı bir video paylaştı. "Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü.

Gece kulübündeki görüntüleri ortaya çıkan SMA'lı bebeğin babası intihar etti | Video

Görüntüleri ortaya çıkınca intihar etmişti: SMA’LI İkbal’in annesi ilk defa konuştu! Gururuna yediremedi

Bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil" diyen Umut Kardeş, paylaşımının ardından yakınları tarafından Tepeköy Mahallesi'ndeki otomobilinde önceki gün saat 22.30 sıralarında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Kardeş, kurtarılamadı.

Görüntüleri ortaya çıkınca intihar etmişti: SMA’LI İkbal’in annesi ilk defa konuştu! Gururuna yediremedi

ACIMIZ ÇOK TAZE

Olayın ardından DHA'ya konuşan Hatice Kardeş, acısının çok taze olduğunu dile getirdi. 4 ay önce kızı İkbal ile birlikte Adana'daki ailesinin yanına gittiğini belirten Kardeş, "Umut hakkında bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü acımız daha yeni. Eşimi dün ikindi vakti defnettik" dedi.

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