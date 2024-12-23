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Görüntüleri ortaya çıkınca intihar etmişti: SMA'LI İkbal'in annesi ilk defa konuştu! " Gururuna yediremedi"
Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
15:40
Görüntüleri ortaya çıkınca intihar etmişti: SMA'LI İkbal'in annesi ilk defa konuştu! " Gururuna yediremedi"
İzmir'de SMA hastası 1 yaşındaki kızı İkbal'in valilik onaylı kampanyası devam ederken bir gece kulübünde eğlendiği görüntülerin ortaya çıkması sonrası yapılan eleştirilerin ardından yaşamına son veren Umut Kardeş'in eşi Hatice Kardeş, "Umut ile en son olay günü gündüz konuşmuştuk. Ona görüntüleri sordum. 'Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum' dedi. Ondan sonra hiçbir şekilde iletişime geçmedik" dedi.