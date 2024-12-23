Görüntüleri ortaya çıkınca intihar etmişti: SMA'LI İkbal'in annesi ilk defa konuştu! " Gururuna yediremedi"

İkbal'in tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için sosyal medya aracılığı ile destek arayan Kardeş ailesine vatandaşlar ile STK'lar yardım etti. Kampanya süreci devam ederken, birkaç gün önce baba Umut Kardeş'in gece kulübünde eğlendiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler eleştirilere neden oldu.