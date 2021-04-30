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Haberler Yaşam Gözler MSB'den askerlik mayıs celbi açıklamasında! Askerlik mayıs celbi ertelendi mi, sevk tarihleri değişti mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 16:58

Gözler 'den askerlik açıklamasında! Askerlik mayıs celbi ertelendi mi, sevk tarihleri değişti mi?

Binlerce yükümlünün gözü şimdi "Askerlik ertelendi mi?" sorusunun yanıtına çevrildi. Bilindiği üzere vaka sayılarının rekor artışı sonrası ülke çapında 29 Nisan tarihi itibarıyla tam kapanma sürecine geçilmişti. 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan kesintisiz sokağa çıkma yasağında birçok alanda faaliyetlere ara verilirken vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar ise Mayıs Celbi ile ilgili son durumu araştırıyor. Buna göre; Askerlik mayıs celbi ertelendi mi, sevk tarihleri değişti mi? İşte ile son dakika gelişmeleri…

Askerlik mayıs celbi ertelendi mi, sevk tarihleri değişti mi? Gözler MSB'den askerlik mayıs celbi açıklamasında!

Askerlik ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Günlük vakaların ciddi seviyede artış göstermesinin ardından ülkemizde 17 gün boyunca tam kapanma süreci de başladı. Bu anlamda birçok alanda kısıtlama ve ertelemeye gidilirken yükümlülerin gözü ise 'den gelecek açıklamaya çevrildi. Bu noktada "Askerlik mayıs celbi ertelendi mi, sevk tarihleri değişti mi, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. sevklerinin ertelendiği yönünde henüz bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz…

Askerlik mayıs celbi ertelendi mi, sevk tarihleri değişti mi? Gözler MSB'den askerlik mayıs celbi açıklamasında!

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığı'nca 16 Nisan 2021 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

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Askerlik mayıs celbi ertelendi mi, sevk tarihleri değişti mi? Gözler MSB'den askerlik mayıs celbi açıklamasında!

İŞTE MSB'DEN GELEN AÇIKLAMANIN DETAYLARI!

1. Mayıs 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.


2. Mayıs 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

Askerlik mayıs celbi ertelendi mi, sevk tarihleri değişti mi? Gözler MSB'den askerlik mayıs celbi açıklamasında!

3. Mayıs 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde
askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.


4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

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