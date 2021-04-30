Binlerce yükümlünün gözü şimdi "Askerlik mayıs celbi ertelendi mi?" sorusunun yanıtına çevrildi. Bilindiği üzere vaka sayılarının rekor artışı sonrası ülke çapında 29 Nisan tarihi itibarıyla tam kapanma sürecine geçilmişti. 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan kesintisiz sokağa çıkma yasağında birçok alanda faaliyetlere ara verilirken vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar ise Mayıs Celbi ile ilgili son durumu araştırıyor. Buna göre; Askerlik mayıs celbi ertelendi mi, sevk tarihleri değişti mi? İşte MSB ile son dakika gelişmeleri…