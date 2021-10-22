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Giriş Tarihi: 22.10.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 12:31

Gramı 45 dolar! Kömür diye aldı göktaşı çıktı!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir vatandaşın kış aylarında yakmak için aldığı kömür torbasında 8 kilogram göktaşı çıktı. Taşın gramı 45 dolardan alıcı buluyor...

İHA
Gramı 45 dolar! Kömür diye aldı göktaşı çıktı!

KÖMÜR ALDI, 8 KİLOLUK GÖKTAŞI ÇIKTI! GRAMI 45 DOLAR...

Gramı 45 dolar! Kömür diye aldı göktaşı çıktı!

Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşandı. Yakup Ermiş isimli bir vatandaş iddiaya göre Rusya'dan ithal edilen kömürlerden aldığı 50 kilogramlık torbada ağırlığı şüphe uyandıran taşı atmayarak kömürlerden ayırdı.

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Gramı 45 dolar! Kömür diye aldı göktaşı çıktı!

Daha sonra yıkayıp kömürü aldığı şirketi arayarak kömür torbasında taş çıktığı için şikayette bulundu. Evine misafirliğe gelen arkadaşına durumu anlatan Ermiş, arkadaşının göktaşı şüphesiyle mıknatıs testi ile taşı deneyerek yapıştığını görünce, taşın bir parçasını kırarak teste gönderdi.

Gramı 45 dolar! Kömür diye aldı göktaşı çıktı!

Araştırmaları sonucunda göktaşı olduğunu öğrenen Ermiş, bu kez şikayetini geri çekerek göktaşı için alıcı aramaya başladı. Gramı 45 dolara yakın olduğunu belirten Ermiş, ciddi alıcılarla pazarlığa çıkacağını söyledi.

Gramı 45 dolar! Kömür diye aldı göktaşı çıktı!

Ermiş, "Kış hazırlığı yapmak için kömür siparişi verdik. Yaklaşık 6 ay önce gelen kömür siparişinden torbaları açarken bu taşın farklı olduğunu hissetim.

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